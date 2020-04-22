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 Экономика
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Все про:тарифы (1642) Криклий (143)

 Криклий готов снизить тарифы, если Кабмин пересмотрит политику дивидендов для госкомпаний

Министр подчеркнул, что для вывода экономики из кризиса, вызванного карантином, необходимо инвестировать в инфраструктуру.

В условиях кризиса правительство должно пересмотреть политику дивидендов для государственных транспортных компаний и позволить им инвестировать больше прибыли в развитие. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Интерфакс-Украина, передает РБК-Украина.

По словам министра, если это произойдет, станет возможным временный пересмотр тарифов транспортных монополий либо дополнительные скидки для бизнеса.

"Мы настаиваем, чтобы правительство пересмотрело политику дивидендов для госкомпаний в транспортной отрасли. Да, у некоторых предприятий сейчас действительно сохраняется определенный уровень прибыльности, и есть дивиденды, которое они должны выплатить. Но, к сожалению, это не означает, что все последующие периоды будут для них прибыльными. Напротив, у большинства из них вследствие карантина ожидаются весьма большие убытки, поэтому сейчас нет смысла забирать у них доходы в виде дивидендов, чтобы потом экстренно искать возможность дофинансировать их из бюджета", - сказал Криклий.

Министр подчеркнул, что для вывода экономики из кризиса, вызванного карантином, необходимо инвестировать, прежде всего, в инфраструктуру, что позволит создавать новые рабочие места.

"Мы все же хотим говорить о развитии украинской экономики. А для этого необходимо как раз не вымывать из компаний финсредства, а вкладываться в их развитие, потому что это даст возможность организовать новые рабочие места, улучшить инфраструктуру и, как следствие, позволит им показать прибыльность в более долгосрочной перспективе. Инвестиции в инфраструктуру - это очень, очень важно сейчас", - сказал Криклий.

Кроме того, он не исключил, что для поддержки бизнеса со стороны государства, возможно временное уменьшение тарифов госкомпаний.

"Если у нас получится снизить уровень дивидендов, то можно будет на короткий кризисный/посткризисный период пересмотреть и тарифы на какие-то вещи, дать бизнесу некую скидку, чтобы отрасли было проще выходить из этого пике", - сообщил Криклий.

Напомним, ранее Администрация морских портов Украины заявляла, что сохранение для нее ставки дивидендов на уровне 90% приведет к снижению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры в 2,6 раза что, соответственно, поставит под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах.

Источник: https://censor.net.ua/n3190739
 
 
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Вчера этот криклий сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер отпуск? Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ
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Щось говорить Криклій! Для чого нам Криклій, який хоче знизити і так низьке оподаткування у супердефіцитному буджеті?
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Кто такое это временное криклий? скл\оро свалит в небытиё...Но маничка вяличия и любовница в набсовете Зализныци с окладом 160 тыш отроду 24 годика.
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Захворів? У мене є родич лікар-психіатр. Може тебе лікувати. Це не жарт!
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не обезъянничай...я тебя уже часов 5 назад туда отправил. узбагойся притрушенное.
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Це ж ти хвилювався та почав про психічне здоров'я. Тобто у тебе проблема, тому я дійсно пропоную тобі допомогу свого родича дипломованого лікаря-психіатра. Можливо тоді ти покаєшся за свій зебільний вибір та нанесену шкоду народу України.
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Цена всем заявлениям этих придурков - ноль.
Они неполноценны во всем.
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Навіть тихо красти гроші не вміють!
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