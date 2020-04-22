 Увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и е-контроль самоизоляции, - Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, одна из таких задач - увеличить количество тестирований на коронавирус.

"У нас есть несколько задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Первое - это увеличить количество тестирований на коронавирус. За пару последних недель этот показатель вырос с 700 до 4700 день. Мы практически приблизились к показателю 5000 тестов в день. Второе: улучшение обеспечения больниц всем необходимым. Третье - это введение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации", - заявил Шмыгаль.

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По его словам, для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

"Похожая модель действует в Польше. Сегодня такая модель будет отдельно представлена", - добавил глава Кабмина.

Напомним, карантин в Украине продлен до 11 мая.