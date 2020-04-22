EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  329  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (3559) Шмыгаль Денис (251) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 Увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и е-контроль самоизоляции, - Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина

В правительстве назвали необходимые шаги до завершения карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, одна из таких задач - увеличить количество тестирований на коронавирус.

"У нас есть несколько задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Первое - это увеличить количество тестирований на коронавирус. За пару последних недель этот показатель вырос с 700 до 4700 день. Мы практически приблизились к показателю 5000 тестов в день. Второе: улучшение обеспечения больниц всем необходимым. Третье - это введение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в Украине одна из самых низких, - Шмыгаль

По его словам, для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

"Похожая модель действует в Польше. Сегодня такая модель будет отдельно представлена", - добавил глава Кабмина.

Напомним, карантин в Украине продлен до 11 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3190737
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну что ещё можно услышать от дауна Шмыгаля?
Набор стандартных общих фраз - одно бла - бла.
По сути - как людям жить, ему не чего сказать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты ба! Типа "прозрели" под конец карантина? А кто врачей адекватными средствами защиты снабжать будет? Снова все меценаты и волонтеры?
 показать весь комментарий
 
 
На крайняк кРадуцкий опять может маски за границу продать! Чем не помощь то? Увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и е-контроль самоизоляции, - Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина - Цензор.НЕТ 7465
 показать весь комментарий
 
И тесты нормальные раздайте по областям, а не эти "обманки".
 показать весь комментарий
 
 
Владимиру Зеленских кстати тесты каждый день делают. Боица сыкло коронавируса. Но слава Богу, что бронежилет от вируса не спасет
 показать весь комментарий
 
 
Увеличить , улучшить / углУбить и сделать ширше(ширее).
 показать весь комментарий
 
11 травня, вони тільки збираються це почати робити !!! Після отримання в 1млрд 200 млн допомоги від ЄС? Вам цих грошей вистачить, для початку?
 показать весь комментарий
 
Это звиздец! Подобного дебила в премьерах Украина еще не видела.... Это ж надо додуматься "16 тысяч на семью из 4-х человек в условиях карантина"... Я всегда был на стороне Михо, пока его гонял Петрушка по крышам и границам.... Но эксцентричного Михо в вице-премьеры - это звиздец... Донбасс, Крым, Путлер - все фигня... Идет война народная, священная война. С заразой инородною - китайская чума...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх