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 Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса

В Испании фиксируют снижение количества смертельных случаев от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает El Pais, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние сутки в Испании зафиксировали 435 смертей из-за коронавирусной инфекции. Однако это количество не превышает отметки 500 четвертый день подряд, как это было раньше.

Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Фернандо Симон заявил, что такая статистика является "обнадеживающей" в дальнейшем улучшении ситуации.

Кроме того, за последние сутки лабораторно подтвердили 4211 новых случаев заражения коронавирусом, что на 243 больше, чем днем до этого. Всего в Испании зарегистрировано 208 389 заражений, из которых 21 171 человек скончались и еще 85 915 - выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190736
 
 
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она в штатах буянит. Трамп что-то начал кукарекать про виновность Китая.
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кукарекаешь ты, а трамп уважаемый человек, а не разная говнотень, которую выбираю в постсоветских республиках
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в Китае ваще никто не мрет. А тогда нафига рассказывать истории про мифического нулевого поциента Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 6868 В таком случае, каждый отдельный зараженный является тем самым нулевым поциентом. И достаточно даже одного зараженного шоб в Китае опять полыхнуло
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Похоже: внезапно и вакцины напридумывали, и медпрепараты какие-то.
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то, шо тебе колят, не обязательно спасает от коронавируса
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26 квітня в Іспанії мав би бути кінець карантину. Але Олімп»» мовчить. Не уявляю як з такою статистикою випускати народ на вулиці. Ясно, що економіка вмирає… але що важливіше-вона, чи нова, ще страшніша хвиля інфікованих і повна відсутність лікарів? Мені здається, що це тільки початок дороги, яку людство має пройти.
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