"Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.
Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.
Лохам в морду насцал
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?
1 ч. ·
Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.
І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
Имею только два вопроса:
1) Это комедия или трагедия?
2) Комментарии отключены? Если нет, то отключайте срочно,.
В главной роли - Голоборотько
пусть манатки собирает зелеНый мародер!cкоро на ростов гнать будем
ОНО еще не расчиталось за купленные голоса и фальшивые выборы ...
Вдалось обісратись з голови до ніг...
это как раз те что остались после оплаты за билет с Омана ....
устал после катания на лыжах в Буковели !
-Засрався і не підтерся. Теж діло.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х....р, не п....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
Женавсеплачет
Детипапуневидят
Нетвременимыслитьстратегически
Странакатится в жопу
Конец хвильмы