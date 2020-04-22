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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5219) Офис Президента (339)

 Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

Фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов, а также на официальных страницах Офиса Президента в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Офис Президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

Сегодня состоится премьера фильма Год Президента Зеленского, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190733
 
 
 Топ комментарии
 
Українці пам'ятають !
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 813
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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 6796 каждый каждый вечер наступает вдруг ... сдесь девченки целуют даже если не встал...
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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 6796 каждый каждый вечер наступает вдруг ... сдесь девченки целуют даже если не встал...
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Здесь веселый зеленский
Лохам в морду насцал

Здесь всегда зажигает

Наш Вечерний Квартал!
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новые видосики от вислюка оманського для остатков тупого пиплоса Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 5250
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 4945
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он там будет писькой на рояле играть?
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А я то думаю, чем это чудо занимается, а он, блин, в кино снимается...
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его наверное в палате номер шесть снимали ..
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А они другого ничего делать и не умеют, не приучены. Только одни видосики, которые заменяют реальную работу. Пиар - это все, на чем угодно и как угодно.

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 9290
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Млять, заберите у зегенерата телекамеру!!!!!!!
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Так вот чем они там заняты! Киношку снимают.
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Я думаю, тут как-раз вопросов абсолютно нет. На наши.
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Українці пам'ятають !
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 813
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Опять коричневое стадо обоsрало все вокруг . А по теме чего сказать хотели то солоденькі сосунці ?
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ПродолжЄніЄ "Слуга народа" с плавним пєрєходом на "Скоти"
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Сподіваюсь віслючок зіграє там на роялі....
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научная фантастика с Зелементами трагикомедии
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не для тебя снимали а для тех 73% .....
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Пропоную його ще в камені зафіксувати, живим, для нащадків.
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лучше залить в стеклянной банке антисептиком Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 4916
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Какой жанр? Судя по всему-черная комедия с элементами трэша.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.

І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
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А відповіді на питання, які блазень задавав Порошенку будуть? Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 9526
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 1255
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"Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП"

Имею только два вопроса:
1) Это комедия или трагедия?
2) Комментарии отключены? Если нет, то отключайте срочно,.
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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП

В главной роли - Голоборотько Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 7474
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Пробили дно, на какой нам фиг этот фильм в кризис и пандемию, глаз что ли нет посмотреть по сторонам, какой везде капец, начинается какой то сплошной дорогойлеонидильич, клоун переплюнул овоща по юродству
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финал желательно переделать в конце падает крышка Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 1320
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Одно радует, что когда зеленский бежит на ростов, то это конец существования студии квартал-73% как таковой, их тоже будут преследовать, как и канал 1+1 и мосейчук Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 3573 Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 3118
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Кроме фильмов эти уе...ки больше ничего сделать не могут.
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Ну це реально зєбілізм, почніть вулиці називати його прізвищем при житті, ну і так далі.
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деньги некуда девать у импотента не поднимите рейтинг он уже на пол шестого
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А жанр каков : трагедия, комедия или фильм ужасов с элементами порно?
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Пецены троли возбудились по команде.но Пеца зря тратит на них бабло уже столько лет и все впустую,а теперь ещё и Саакашвили ,ну ни писец какой то?не.?
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опять видосик для быдла!
пусть манатки собирает зелеНый мародер!cкоро на ростов гнать будем
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Злой ТЫ !
ОНО еще не расчиталось за купленные голоса и фальшивые выборы ...
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Фальшивые это в один тур,помнишь?
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Помнім! Удачі вам там! Счастлівіх рєформ от Саакашвілі!
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Володимир Зеленський: - Що вдалося за рік !

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 3138

Вдалось обісратись з голови до ніг...
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стоп-кадр з фільму "Рік презЕдента зеленського":
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 5039
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На какие деньги кино снято? Теперь квартальщик Вова уже за бюджетные бабки снимается?
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ему жена дала .
это как раз те что остались после оплаты за билет с Омана ....
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отдыхал .
устал после катания на лыжах в Буковели !
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Жанр фільму: ґабсурда вужасів з ухилом в "Зелений слонік".
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Начинают внедрять методы фашистской пропаганды! Что дальше?
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-А що все-таки ЗРОБИВ Володя Зеленський за рік своєї каденції, окрім як всюди засрати?
-Засрався і не підтерся. Теж діло.
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опять народ не понимает какое счастье на него упало в виде вовика ...надо популярно объяснить по всем деолигархизированным каналам
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...вася, тебе на Цензор вход только с пуговицей на лбу...
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Предлагаю рабочее название "Год стучания х...ром по головам зебилов" ))
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О! Вже фільмєц забацали! А пам'ятаєте , як вата на Цензорі верещала про якихось міфічних «мінстецькових» ботах?!)))
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Эх а как хочетчя посмотреть "год БЕЗ президента зеленского", но смотрим мы все тот же "скотный двор"
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стерхи, амфоры, голый торс на лошаде будет??..
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Нахріна їм боротьба з кацапами, коронавірусом, ріст економіміки, зовнішня політика? Вони зайняті улюбленою справою. КИно. "Як за рік проср.ти хАхляндію?" Жанр- кацапське дніще, з елементами культу особистості
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И за чей счет этот очередной "шедевр"? Что бы не показывать кино о себе любимом, надо любить эту страну и поддерживать людей. А не лизать кацапам задницу и окружать себя тупым ворьем.
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А Зеленского в каске с маской и автоматом без рожка тоже покажут?
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Назва: "Зелений віслюк" (спін-офф "Зеленого слоніка"). Теми копрофагії, "поехавших", чистки унітазу виделкою, стояння "немов чапля" та інші будуть розкриті.

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 859
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Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х....р, не п....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
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З@****** достижение! Снять очередное голимое кино
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Янелох
Женавсеплачет
Детипапуневидят
Нетвременимыслитьстратегически
Странакатится в жопу
Конец хвильмы
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Пысы: самое главное забыла - вижумирвглазахпуйла
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Зеленский - это хорошо, Зеленский - это конец!
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ...
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Лично меня во всей этой порнографии интересует только когда будет THE - END !!!
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Вечер восхитительных историй будет, в общем-то. Одна история очешуительнее другой. Про шишку, молофью, и как Сивохо в море срал. А потом как цапля постоим, в шашки поиграем, покушаем-то вместе... И да, это самое. Мухи...

Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП - Цензор.НЕТ 3439
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Дивно, а де коменти зелохів? Де всі ці боти???
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фильм с одним зрителем..... с кем? догадайтесь сами.....
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Интересно, что будет исполнять Зеленский на пиано в этом фильме? Наверное похоронный марш! Больше достижений у него нет.
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