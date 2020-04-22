 Смертность от коронавируса в Украине одна из самых низких, - Шмыгаль

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, такой уровень летальности говорит о том, что введенные государством ограничения были своевременными и эффективными.
"Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии", - сообщил Шмыгаль.
Сказал А то говори и Б.
Раз смертность самая низкая, то отменяй нафиг свой карантин...
В Норвегии уже открыли школы и детсады.
Если хвастаешься, что у нас с короновирусом как в Норвегии, то открывай школы, ослабляй карантин, как в Норвегии
а смертность от "не коронавируса" спишут на "естественные причины"
Спасибо зрителям экрана...
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гр***ты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!… -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель гр***ть мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
Михаил Жванецкий.
на зараз у Німеччині
5100 / (5100+99400) = 4,8%
в Украине ?
а что в других странах остальных она выше ????????
этот ЗЕбил смотрел графики международных организаций ?
пусть дятел себе приложение бесплатное на смартфон поставит .....................
летальність рахують у відсотках,
смертність - на 1000 /100 000 осіб і після закінчення епідемії
і як це він порахував ці 2.7% ?
на зараз летальність 174 / (174+ 424) = 29%
Але така дурня через однозначно недостовірні данні,
про захворюваність