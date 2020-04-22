 Смертность от коронавируса в Украине одна из самых низких, - Шмыгаль

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, такой уровень летальности говорит о том, что введенные государством ограничения были своевременными и эффективными.

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"Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии", - сообщил Шмыгаль.