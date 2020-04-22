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 Политика Украины, Общество
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 Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Виталюкс"
• "Сириус-95" ( "Желаем здоровья")
• "Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")
• "Фармация"

Более того, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", - написал он.

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"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавил Хмельницкий.

Он также отметил, что расследование дела по признакам антиконкуретных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.

Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 01
Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190728
 
 
 Топ комментарии
 
Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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При нынешнем производстве, маска должна стоить потолок 2 грн. Их ейчас штампуют миллионами. А они наценку сделали до 10 грн, сча 1 грн скинут и все. В сильпо маски на кассе по 10 грн., в Новусе маскомат поставили 40 грн за маску. Алло начало продават по космической цене (начали шить своими силами). охренеть забота
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Теперь они стоят 12, а не 2 грн как раньше, я считаю это победа!
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15-20 грв. маска голубого цвета пр. Китай, которая прикрывает только рот уже везде. Их ещё иногда раздают по 3 шт. на улице.
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Сьогодні заходив в аптеку- немає ніяких, зато в магазині треш є, по 10 гривень штука.
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В Киеве? Приезжай в Харьков, почти на каждой витрине аптеки так и написано
Спирт есть
Маски есть
Антисептики есть
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о, так вот куда все маски Украины направили!
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В АТБ были, по 150 грн за 10 штук. Но в том что рядом со мной уже раскупили.
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А я подумал сначала, что маски будут по 1 гривне для киевлян
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А такая цена (около гривни) и была до начала эпидемии, и все было рентабельно. И масок было - завались.
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100% так і є сам купував в аптеці проста медична маска (синя),ціна -1 гривня,нажаль чеки викидаю а то б виклав скрин.
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Наркобароны, глядя на цены на маски, нервно курят в сторонке.
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Зеленые ублюдки наживаются на смертях украинцев Крупнейшие сети столичных аптек снизят наценку на маски до 1 грн, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 5713
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А другим городам, мистечкам и селыщам, что прикажите делать? последний ... без соли доедать?
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Цензор простите за мат. *******! На 1 грн. Спасибо, это то, что все ждали 25 лет!
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Теперь они стоят 12, а не 2 грн как раньше, я считаю это победа!
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1.20 одноразовая медицинская маска, брала в январе
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я брал хирургическую с специальной пропиткой, были и по 1.20 простые и по 50 копеек для санитарок.
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Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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В Днепре масок не нашел. Хоть по сколько. А если куда ехать-транспорт по пропускам.
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В АТБ на Победе еще вчера были, 10 штук за 150 грн. Лежали там где у них всякие тарелки/чашки/шлепанцы и прочее.
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Сириус-95? это чо аптека какогото кварталовца???
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то сеть шапито 95, сопля там колумбийским тарится.
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При нынешнем производстве, маска должна стоить потолок 2 грн. Их ейчас штампуют миллионами. А они наценку сделали до 10 грн, сча 1 грн скинут и все. В сильпо маски на кассе по 10 грн., в Новусе маскомат поставили 40 грн за маску. Алло начало продават по космической цене (начали шить своими силами). охренеть забота
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при нынешней эпидемиологической ситуации маски должны раздаваться бесплатно
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Ще напочатку карантину зайшов в аптеку, питаю: маски є? На мене подивились, як на божевільного, мовляв, які маски, чоловіче? Через метрів сто продуктовий супермаркет "Сільпо", маски є. Прямо на касі, по 10гр, 30коп. Поки що нічого не змінилося.
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а в нестоличных аптеках вообще нету масок. зато в других точках - по 14, 16, 18 грн за штуку. одноразовую штуку. +
задача по арифметке для 3-го класса: сколько человек доживет до окончания эпидемии и сколько заболеет?
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"Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн. Источник: https://censor.net.ua/n3190728"
Ще раз пересвідчився що в Україні відсутній "АМК".Ця маска медична (на фото) коштувала всього 1 гривню! Кого ви хочете наіпать?
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