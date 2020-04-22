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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Экономика, Общество
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 Кабмин утвердил размер пособия по частичной безработице на период карантина. Месячный объем помощи составит от 6,6 до 8 млрд грн

Кабинет министров утвердил размер, а также порядок предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного с целью не допустить расширения заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данное постановление правительство приняло на заседании в среду.

В проекте решения говорится о том, что размер помощи устанавливается из расчета две трети от тарифной ставки, причем она не может превышать официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4723 гривни.

Как сказано в пояснительной записке, по оценкам Минэкономики, в сфере малого и среднего бизнеса под действие Закона "О занятости населения" подпадут от 1,4 до 1,7 миллиона человек, а месячный объем помощи по частичной безработице для работников из сферы малого и среднего бизнеса на период карантина составит в целом от 6,6 до 8 миллиардов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество официальных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек, - Госслужба занятости

Как сообщалось, Кабмин с 11 марта ввел в Украине общенациональный карантин, который продолжил до 24 апреля. На сегодняшнем заседании правительства планируется его продлить до 12 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3190723
 
 
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ЗЕбилы а базарным как жить и за что ?
А тем кто не оформлен ?
Кабмин утвердил размер пособия по частичной безработице на период карантина. Месячный объем помощи составит от 6,6 до 8 млрд грн - Цензор.НЕТ 5491
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вау Вони всі голосували за Зе.Так що нехай їдять і просять добавки.
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