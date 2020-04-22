 Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа". - Ред.). Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - сказала Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
Она также сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.
Ранее в среду Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.
Хотя видно, как разжирел и спился за 5 лет. Вы еще Лерку-облигацию вывесите, собутыльница и соворовка Пецина, с такой же обвисшей мордой и мешками по всему лицу.
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
А раньше в основном только двигали кровати.
Ждем представления "Малыш и Карлсон. Последняя гастроль".
Взять этого клоуна в кабмин легко, а вот избавиться сложно. Петро подтвердит ).
Я только за! Show must go on!