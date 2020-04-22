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 Политика Украины
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Все про:ВР (24846) Кабмин (12026) назначение (1581) Саакашвили (2768) внеочередное заседание (124) Кравчук Евгения (66)

 Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, как возможного кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, на свое заседание, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа". - Ред.). Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - сказала Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.

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Ранее в среду Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3190720
 
   
 Топ комментарии
 
Если президентом выбрать дурака, он постарается, чтобы в его подчинении оказались люди глупее его. Это объясняет всё, что сейчас происходит с нашей страной.
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Зато посмєйомся, казали зебіли голосуючи за кловуна.
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Це вам, зебілам, легко: зе-уріни попив, очі нею пополоскав - і парядак. А розумним людям тяжко буде
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розумний - це в нас той, хто красти вміє.. от тепер, як завєщал вєлікій сивочолий гетьман, будуть вам руки обрубати!
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Не, разумний це той, хто обісрався і одразу біжить відосіки знімать, бо можна так зняти, що обісрані штанці не видно, а через екран запахи не передаються
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Зачем вы эту жирную морду вывешиваете, людей пугать?
Хотя видно, как разжирел и спился за 5 лет. Вы еще Лерку-облигацию вывесите, собутыльница и соворовка Пецина, с такой же обвисшей мордой и мешками по всему лицу.
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на першому фото морда - шо ще б вкрасти.. на другому - папробуй атбєрі Назначение Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрено на внеочередном заседании Рады в пятницу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2052
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Если президентом выбрать дурака, он постарается, чтобы в его подчинении оказались люди глупее его. Это объясняет всё, что сейчас происходит с нашей страной.
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За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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В борделе начали менять персонал))
А раньше в основном только двигали кровати.
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Грузин идиот полный. Если бы он был на самом деле нужен зеленой шмаркле, то назначение произошло сразу после его избрания. А теперь грузин словно последний шанс.
Ждем представления "Малыш и Карлсон. Последняя гастроль".
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Чтобы вы все передохли, уроды народа!
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в комментах читаеш так опять всё пропало, люди вы чего?, Саакашвилли это помоему единственное правильное решение было бы за весь год правления зеленского
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Зробити щось навряд чи дадуть, а ім'я своє замарає об зелених недоумків.
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он его уже о пэдру замарал, когда, бросив Одессу, бегал в Чернигов агитировать за пэдриного выкормыша, а потом жаловался как он в пэдре разочаровался. Это с которым он еще учился вместе и типа "не знал"!
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Запасаемся попкорном в больших количествах.
Взять этого клоуна в кабмин легко, а вот избавиться сложно. Петро подтвердит ).
Я только за! Show must go on!
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Це буде колосальна помилка Міхо. Зелені шукають цапа відбувайла, щоби завісити усе лайно, що вони накоїли...
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Довбодятли... Тобто тре розвалити все остаточно... Карлсон був розмовляючою головою у Грузії, за амерівськими грошими та мізками Бендукідзе. Чого він вартий сам, у звичайних умовах, побачили в Одесі - істерична профурсєтка... Йому місце у кварталі, з бубочкою...
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Как же тут много мразотных ватников , мрази езжайте в свою парашу , вам тут не место ,ваша страна Параша, Украина для людей !!!
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