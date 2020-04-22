 "Слуга народа" Дубинский обвинил министра транспорта Криклия в навязывании "Укравтодору" своих подрядчиков

Как передает Цензор.НЕТ, с такими обвинениями выступил народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, который посвятил министру свое расследование.

"Пользуясь своим служебным положением, Криклий навязывает "Укравтодору" подрядчиков на выполнение тех или иных дорожных работ. Полностью игнорируя законодательство о публичных закупках и защите экономической конкуренции", - пишет Дубинский.

Депутат утверждает, что подряды чаще всего достаются четырем компаниям, связанным с гражданином РФ Вагинаком Аветисяном, которые фактически контролируют выполнение дорожных работ по всей Украине.

Стоит отметить, что это не первое обвинение Дубинского в адрес руководства Министерства инфраструктуры. Так же, по словам Дубинского, было в 2015-2016 годах, когда "Укравтодором" руководил нынешний советник Криклия Андрей Батищев. "При проведении тендеров Батищев ежемесячно получал от него "откаты", как лично, так и через банковские счета в "Укргазбанке". А также на карточку своей жены Жанны Полищук", - говорит депутат.