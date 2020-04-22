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 Политика Украины
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Все про:Укравтодор (414) Мининфраструктуры (704) Криклий (143) Дубинский (109)

 "Слуга народа" Дубинский обвинил министра транспорта Криклия в навязывании "Укравтодору" своих подрядчиков

Главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия обвиняют в навязывании "Укравтодору" подрядчиков на выполнение дорожных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, с такими обвинениями выступил народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, который посвятил министру свое расследование.

"Пользуясь своим служебным положением, Криклий навязывает "Укравтодору" подрядчиков на выполнение тех или иных дорожных работ. Полностью игнорируя законодательство о публичных закупках и защите экономической конкуренции", - пишет Дубинский.

Депутат утверждает, что подряды чаще всего достаются четырем компаниям, связанным с гражданином РФ Вагинаком Аветисяном, которые фактически контролируют выполнение дорожных работ по всей Украине.

Стоит отметить, что это не первое обвинение Дубинского в адрес руководства Министерства инфраструктуры. Так же, по словам Дубинского, было в 2015-2016 годах, когда "Укравтодором" руководил нынешний советник Криклия Андрей Батищев. "При проведении тендеров Батищев ежемесячно получал от него "откаты", как лично, так и через банковские счета в "Укргазбанке". А также на карточку своей жены Жанны Полищук", - говорит депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3190717
 
   
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если дубину бомбит, значит все правильно делает))
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Зеленые гниды ахметова, чтобы парить украинцам электричество по 5 гривен киловатт/час вместо 70 копеек, вчера в 02:01 ночи потушили и выгрузили топливо из 2 энергоблока ЗАЭС.

"Слуга народа" Дубинский обвинил министра транспорта Криклия в навязывании "Укравтодору" своих подрядчиков - Цензор.НЕТ 5217
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Ибо нефиг........."Это наша корова, и мы ее доим! "
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Комплект билызны та трусыкы отдельно. нас цэ нэ здывуе.
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