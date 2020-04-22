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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5219) Кабмин (12026) Саакашвили (2768)

 Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - отметил он.

Саакашвили добавил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента, все то время, которое он занимает этот пост, и связывает с его командой большие надежды для Украины.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.

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Также Саакашвили сообщил, что представит в Верховной Раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые сформировались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине, основываясь и на положительном, и на негативном опыте.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - написал Саакашвили.

Он отметил, что также надеется использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членом правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами.

Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем 01
Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190716
 
   
 Топ комментарии
 
Ты, кремлевский загаженный памперс, с флагом ненавистного рашке США, может таки посчмотришь, что Верховный суд признал лишения его гражданства обоснованым, и это при твоем зеленожопом брате.
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за него все сделал покойный Бендукидзе
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Может хоть этот покажет хоть какой-то намек на обещаное либертарианство. А то от этого "либертарианства" уже спина согнулась и ноги подкашиваются.
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Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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А сам то Мишико по национальности кто?
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Я к тому, что фамилии на "-швили" - еврейские фамилии.
Мышебратья очень обижаются, если им такое скажешь про рябого Йосю, под грузином жить были счастливы, под грузинским евреем - нет. На мышебратьев очень сложно угодить, привередливые.
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Ты бы к ветеринару сходило, больное жЫвотное...
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Саакашвили заочно приговорен в Грузии к 6 годам тюрьмы
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
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А, кстати, да.
Ккокаинисты то в правительстве уже есть (это "бубочка"), вот уголовника не хватало, теперь будет разом и кокаинист номер два, и уголовник. Это "бубочка" удачно назначил, по двум параграфам отчитаться сможет одной фигурой сразу.
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Тут в зебілів вилка. Якщо суд нормальний, то виходить що Міха злочинець. Якщо суд нечестний, то виходить ніяких реформ в Грузії не відбулось, а країна повернулась до проросійського курсу. І саака нічим не кращий за Пороха. Комбо!
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когда поганец,комуто дело шьет,это говорит о том,что обвиняемый делал все верно и невиновен.Уразумел?
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16 февраля 2018 - Саакашвили из Польши, куда его отправили по процедуре реадмиссии, перебрался в Нидерланды....його там, як реформатора, запрошували в уряд?
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А у него, вообще, есть хоть какое-то гражданство?
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Его бы, конечно, премьером поставить.
Но для начала и это неплохо.
Давайте, соевые, вытаскивайтесь запиленную пластинку про агента кремля саакащвили и галстук.
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Мне он запомнился только истошным криком: "Бариги"! Больше ничем. Хотя имел возможность, был во власти.
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Михо давай соєвого баригу і бєнєбаригу на нари довічно і з конфіскацією.
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Ты из тех заполошных, которые выбирают власть ради зрелищ (шоу), но не для хлеба?
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Очень у тебя галлюны прикольные, биомасса изнасилованная.
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Будет-будет Мишико премьером, не все же сразу.
Я лично очень рада, давно пора.
Будет весело.
жаль, что недолго.
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Татьяна Лайф, нужно запилить тебе в рыло. Мало того, что вы дурака к власти привели и нет шансов на ближайшее будущее от него избавиться, так к нему ещё одного дурака и популиста хотите добавить, чтоб совсем добить Украину. Ужас, сколько ещё у нас таких придурков, как Татьяна Лайф.
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Будут учиться на своих шишках.
Шишки будут и нам, но мы хотя бы заранее об этом знаем.
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Михо будет устраивать скандалы в Камине по поводу и без, а потом разругается с Зе и свалит из Украины.
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А вам нравится,когда "своё не пахнет" и потихонечку "ещё шить на дому"?
Руководящая должность,это всегда конфликт,особенно если есть вышестоящее руководство.
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Мне нравится, когда назначают спецов для работы. Это не тот случай.
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Да куда он "свалит", когда границы то закрыты Европой.
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Ага, размечтались - Михо свалит из Украины? Вы шутите? Да его отсюда поганой метлой теперь не выдворите
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Ха! Зеленский сделал сам себе приговор. Саакашвили скоро утопит его в дерьме. Только украинцам не до смеху. Боже, за что? Бедная Украина.
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міністр реформ - це не про що..
це про повітря і папери..

Міхо ставити або міністром енергетики,
або міністром внутрішніх справ..
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Kost Crys, Міхо треба гнати з України в три шиї, мало того, що він бездарний, так він ще і падлюка.
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Эх, Михо, рисковый ты чувак и память у тебя короткая!
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гтовтесь господин Саакашвили, сейчас порохоботы и москали уже включают свои гавномёты в турборежим.
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Ишак роет себе яму)) Карлсон его сожрет и не подавится. Если его не сделают ослом отпущения раньше. А вот на "бои" с Аваковим я посмотрю.
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Представляю истерику Тимошенко-опять мимо корыта полёт.
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один клоун гравець Х... на роялі, другий карлсон, що стрибає по кришах. Компашка ідіотів що треба збирається на банкову.
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Зеленский упорствует в своем идиотизме. Он похож абизьяну которую посадили за штурвал орромного лайнера, - он нажимает все переключатели, кнопки и педали в инфантильной надежде, что что-нибудь получится. Просто признаться самому себе, - что Владимир Зеленский, - это малообразованный, глупый человек он не может. Вот сейчас бросил в бой Саакашвили.. Но что сможет Саакашвили? Без команды, без полномочий, без американских денег??? В Грузии реформы проводил Каха Бендукидзе, - он резал по живому, продавал все от университетов до булычных и хинкален... А Саакашвили был человеком, который прикрывал Бендукидзе и позволял ему проводить реформы... Но зеленский книжек не читал, - он вообще не знает кто такой Бендукидзе...
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Карслсон вирішив у зеленому гівні вентилятором покрутити!
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Спостерігаємо як Саакашвілі почне вилизувати під хвостом Коломойському.
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вот неплохо было бы его еще и начальником авакяна назначить Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем - Цензор.НЕТ 1687.ото была бы канонада на стаканах
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разом кокаїн нюхатимуть щоб не нудьгувати.
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Из этого следует простой вывод - все, чему научился Вова за год - увольнять и назначать. Определять критерии и проверять кандидатов, для Вовы очень сложно да и долго. Турборежим не терпит упорной, системной и плодотворной работы.
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Клован получил ЦУ набрать церверов гасить опозицию !
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Ці зе знущаються по повній програмі - зараз тільки говноміхо не вистачає ! Весь світ бореться з короновірусом і думає , як потім вийти з кризи , а ці ************ в той час , коли люди не можуть вийти на вулицю , добивають країну . І ще . Хоча б один фанат карлсона був в Грузії ? Може їздили на заробітки , або на відпочинок в "реформовану" цим наркошою Грузію ?
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Голосу дурдома. Вы плохо себе представляете, кто Зеленский. Саакашвили против него и Коломойского-обычная дворняжка из подворотни. Прикол с Зеленским Украине не раз икнётся, когда вплотную встанет вопрос, а что жрать будем, и как жить дальше? Прошёл бездарно потерянный год на клоунады оманские и пикники, а домашние холодильнику когда-то и пустеют, и поросята не хрюкают.
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До зелебобів ніколи не дійде, що зєльц бездарна і глупа людина, вони все будуть виправдовувати коронавірусом і тим, що йому в усьому Порох заважає.
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Грузия -- бедная, зачуханная страна третьего мира... ...даже не Тунис.
...а Саакашвили -- пророк во всех Отечествах своих...*)
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Бог услышал молитвы! Наконец то Михо дадут возможность помочь Украине!!!
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Наконец-то психопату дадуть возможность окончательно развалить Украину и уничтожить Зеленского окончательно.
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Михо! Уничтожь потроха и аквакова! и тогда Украина воскреснет из полумертвых!
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Саакашвілі милувався кадрами тортур


За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія


У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував


Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
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Зеленые остолопы то голобородька то ******* ждут, а виноват у них всегда Порох хотя сами за год своей власти уже в глубочайшей жопе оказались. При Порохе мы жили как в Европе с открытыми границами и достоинством народа, а при вас ган...нах как в совке с закрытыми границами, без денег и смотрящими в глаза Путина как дворняги.
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Сподіваюсь досвід, який має Саакашвілі та його призначення на посаду віце-прем'єра по реформам допоможе нашій державі провести хоча б декілька успішних реформ. А читаючи, коментарі, лише хочеться запитати, чого такий негатив у всьому...Запропонуйте ПІБ хто би Вас влаштував. Хто на Вашу думку відповідає усім критеріям цієї посади?
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О Порошенко мы уже знаем все, но ничего не знаем о Сааке.
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ..
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адекватні брати та сестри, довго ми ще будемо терпіти цей ЗЕлядський цирк, чи може пора все ж таки гнати це жалюгідне кодло та повертати Пороха, поки ще є хоч шось рятувати?!
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