 Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - отметил он.
Саакашвили добавил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента, все то время, которое он занимает этот пост, и связывает с его командой большие надежды для Украины.
"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.
Также Саакашвили сообщил, что представит в Верховной Раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые сформировались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине, основываясь и на положительном, и на негативном опыте.
"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - написал Саакашвили.
Он отметил, что также надеется использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членом правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами.
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Мышебратья очень обижаются, если им такое скажешь про рябого Йосю, под грузином жить были счастливы, под грузинским евреем - нет. На мышебратьев очень сложно угодить, привередливые.
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
Ккокаинисты то в правительстве уже есть (это "бубочка"), вот уголовника не хватало, теперь будет разом и кокаинист номер два, и уголовник. Это "бубочка" удачно назначил, по двум параграфам отчитаться сможет одной фигурой сразу.
Но для начала и это неплохо.
Давайте, соевые, вытаскивайтесь запиленную пластинку про агента кремля саакащвили и галстук.
Я лично очень рада, давно пора.
Будет весело.
жаль, что недолго.
Шишки будут и нам, но мы хотя бы заранее об этом знаем.
Руководящая должность,это всегда конфликт,особенно если есть вышестоящее руководство.
це про повітря і папери..
Міхо ставити або міністром енергетики,
або міністром внутрішніх справ..
...а Саакашвили -- пророк во всех Отечествах своих...*)
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm