 Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", — сказано в сообщении.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти находящихся в городе граждан ромской национальности в Закарпатскую область.
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"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" — сказал Марцинкив.
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Ойц! Про що це я? Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
Сказали бы "закроем наркопритон и скупку краденного". А уж кто там оказался и какой он национальности - его личная проблема.
Тож все норм, можна вошей пакувати та вивозити до лисого дідька...
От якби ще й поклали стурбованість - було б серйозніше.
А занепокоєння то таке...