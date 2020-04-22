 Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", — сказано в сообщении.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти находящихся в городе граждан ромской национальности в Закарпатскую область.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" — сказал Марцинкив.