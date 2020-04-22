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 По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП

Ювенальные прокуроры Харьковской областной прокуратуры зарегистрировали несколько уголовных производств в связи со скандальными съемками фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генпрокурора.

Одно из них открыто по фактам пыток (ч.2 ст. 127 УК Украины), - второе касается ввоза, изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч.3 ст.300 УК).

Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению ГУНП в Харьковской области. Ход расследования находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию

"По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадре — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения", — отметил Кулеба.

"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру.

"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время препросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании-производителя пени.

Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3190711
 
 
 Топ комментарии
 
У Гандона вроде седьмой ребенок год назад родился- чего своего не взял для съемок ?
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Как-то не удивительна смесь еврейских фамилий и обвинений в садизме.
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Главно шо этих детей не снимали в новом сезоне сватов скотов! Вот то так травма на всю жизнь, так травма По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП - Цензор.НЕТ 1135
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Главно шо этих детей не снимали в новом сезоне сватов скотов! Вот то так травма на всю жизнь, так травма По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП - Цензор.НЕТ 1135
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Все знают, какая самая дегенеративная нация...
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Бродский, Шуфрич, Допкин, Гордон, минкульт РФ, "русский мир" - кто самая дегенеративная нация ?
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У Гандона вроде седьмой ребенок год назад родился- чего своего не взял для съемок ?
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Как-то не удивительна смесь еврейских фамилий и обвинений в садизме.
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Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон - садисты мучавшие украинских детей?
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они их взяли из дед дома, вопрос почему именно там? могли написать объявление на съемки и всё, но этого сделано не было.
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они снимались в фильме. они ли мучали, инфа не дана.
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в сети уже есть "ДАУ. Наташа"
зацените, шо это за кино
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https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html

Сразу мотайте на 42:42 и наслаждайтесь дегенеративным "искусством" от вырожденцев.
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