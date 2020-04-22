EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  433  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (3559) моряки (970) Херсонщина (895) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 В Херсонской области на обсервацию отправили 12 моряков

В Херсонской области 12 моряков, которые вернулись с работы, на две недели отправили на обсервацию.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета совместно с КП "Херсонкоммунтранссервис" предоставило 12 морякам транспорт и доставило их в больницу. Это было осуществлено после того, как руководство Херсонского морского порта попросило о помощи в безопасной транспортировке моряков на обсервацию в Херсонскую областную больницу восстановительного лечения.

Как отмечается, это уже четвертый раз городское управление транспорта занимается транспортировкой моряков на обсервацию. В общем в больнице восстановительного лечения находятся около 30 моряков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3190710
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх