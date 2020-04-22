 В Херсонской области на обсервацию отправили 12 моряков

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета совместно с КП "Херсонкоммунтранссервис" предоставило 12 морякам транспорт и доставило их в больницу. Это было осуществлено после того, как руководство Херсонского морского порта попросило о помощи в безопасной транспортировке моряков на обсервацию в Херсонскую областную больницу восстановительного лечения.

Как отмечается, это уже четвертый раз городское управление транспорта занимается транспортировкой моряков на обсервацию. В общем в больнице восстановительного лечения находятся около 30 моряков.

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