 Экс-чиновник ФГИ отдал в незаконное пользование более 1700 кв. м. в центре Киева, которые в будущем хотел приватизировать, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время следствия установлено, что чиновник использовал властные полномочия в интересах ряда коммерческих структур. С нарушением отечественного законодательства он принимал незаконные решения в отношении использования государственного имущества ГП "Государственное специализированное издательство "Вища Школа", которое расположено в инвестиционно- привлекательном месте в центре Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Закону Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" имущество ГП "Государственное специализированное издательство "Вища школа" не подлежит приватизации.

В интересах конкретных структур бывшим и.о. руководителя Фонда принимались незаконные решения, которые позволили не платить в государственный бюджет средства за фактическое использование более 1700 квадратных метров в центре столицы.

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Коммерческие структуры также обращались в Фонд государственного имущества для проведения капитальных работ, которые фактически не выполнялись для последующей незаконной приватизации недвижимого имущества.

Сейчас государственное имущество находится в аварийном состоянии, не проведены ремонтные работы, указанная в актах выполненных работ информация не соответствует действительности.

Для получения доказательной базы Службой инициировано проведение судебно-экономической экспертизы и следственные действия, по результатам чего получены достаточные доказательства причастности бывшего и.о. председателя ФГИУ к махинациям с имущественным комплексом государственного предприятия.

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Следственные органы ГБР объявили о подозрении чиновнику в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.