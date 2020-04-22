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 Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19, - ОП

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил Зеленский.

Более подробная информация будет предоставлена позже.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190708
 
 
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Вы денег на это дали? Или опять за счет меценатов? Уже на отечественные тесты громогласно денег обещали, а воз и поныне там. Или только прокукарекать?
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