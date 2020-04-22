 Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил Зеленский.

Более подробная информация будет предоставлена позже.

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