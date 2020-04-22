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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров. СПИСОК

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в тексте постановления, регулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары.

В перечень социально значимых продтоваров, для которых ввели госрегулирование цен, вошли вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес ряд лекарственных средств, а именно Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.

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Кроме того, в перечень вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин; этанол; средство на спиртовой основе для протирания рук; хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей; хлороксиленол; карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей; моющие-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Кроме этого, в перечень включены двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, рукавички, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее.

Декларация применяется в случае, если цены на указанные товары изменились на 15% и больше в течение месяца до начала действия принятого постановления, на 10-15% – за две недели до начала действия, на 5-10% – за три дня до начала действия инициативы правительства. Кабмин принял постановление с условием доработки, чтобы расширить перечень лекарственных препаратов.

Источник: https://censor.net.ua/n3190706
 
 
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Это какой по счету конец эпохи злыднив?
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Вчера некто криклий, хз кто он, вроде какаято зеленая шишка сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер отпуск? Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ
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тобі буде треба.. пашеш на Цензорі за трьох Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров - Цензор.НЕТ 4751
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Відкрийте продовольчі ринки і ціни впадуть. Мудаки.
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тобі шо нема де вірус підчепити? ціни більш-менш стабільні..я очікував гіршого
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Если продукт невыгодно продавать внутри страны , его купят иноземные голодные .
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Это список того, что пропадет с продажи. У Мадуро спросите, он знает.
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Что-то до потужной рехвормы Гройсмана по отмене госрегулирования ничто не спешило пропадать с продажи, а вполне себе выгодно продавалось по ценам ниже чем сейчас.
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я пока дочитал потерял связь с началом предложения
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карточная система распределения продуктов питания среди населения не за горами... дожились
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Песнь о ,,приколе"
Там за горами, за лесами, где на мозгах дурман,
Там управляет населеньем маленький наркоман.
Он,,,кокс" нюхнув, идет в парламент, спикер,как лошадь, ржет.
Нарик, желая снять досаду, на персонал орет.

Припев:
Нарикова страна,
Нарикова страна,
Кто мне подскажет, кто расскажет,
Где я и где она?

,,Кокс" зажигает мозг и печень, и ощущает он,
Что он вьісокий, умньій, сильньій супер-Наполеон.
Может зеленкой мир раскрасить и марсиан спасти.
А на дорогах кучи, ямки можно переползти.

Припев.

Там за горами, за лесами бьет по мозгам дурман.
Голосовал народ по пьяни, вьіиграл наркоман.
Тот, кто бьіл трезвьім, ,,по приколу" нарика поддержал
И, результат ,,прикола" видя, с горя колоться стал.

Припев.
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