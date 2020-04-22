 Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как сказано в тексте постановления, регулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары.
В перечень социально значимых продтоваров, для которых ввели госрегулирование цен, вошли вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).
Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес ряд лекарственных средств, а именно Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.
Кроме того, в перечень вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин; этанол; средство на спиртовой основе для протирания рук; хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей; хлороксиленол; карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей; моющие-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.
Кроме этого, в перечень включены двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, рукавички, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее.
Декларация применяется в случае, если цены на указанные товары изменились на 15% и больше в течение месяца до начала действия принятого постановления, на 10-15% – за две недели до начала действия, на 5-10% – за три дня до начала действия инициативы правительства. Кабмин принял постановление с условием доработки, чтобы расширить перечень лекарственных препаратов.
Там за горами, за лесами, где на мозгах дурман,
Там управляет населеньем маленький наркоман.
Он,,,кокс" нюхнув, идет в парламент, спикер,как лошадь, ржет.
Нарик, желая снять досаду, на персонал орет.
Припев:
Нарикова страна,
Нарикова страна,
Кто мне подскажет, кто расскажет,
Где я и где она?
,,Кокс" зажигает мозг и печень, и ощущает он,
Что он вьісокий, умньій, сильньій супер-Наполеон.
Может зеленкой мир раскрасить и марсиан спасти.
А на дорогах кучи, ямки можно переползти.
Припев.
Там за горами, за лесами бьет по мозгам дурман.
Голосовал народ по пьяни, вьіиграл наркоман.
Тот, кто бьіл трезвьім, ,,по приколу" нарика поддержал
И, результат ,,прикола" видя, с горя колоться стал.
Припев.