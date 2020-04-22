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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском Пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевщина, где за сутки зафиксировали 41 новый случай.

Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 млн долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190705
 
 
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за всё время независимости Украине дали десятки миллиардов долларов международные организации.
И что, лучше стало жить людям?
Нет. Украина , как была так и остаётся самой нищей страной Европы.
А почему так выходит?
А потому, что все эти миллиарды воровала власть. Вся власть за 30 лет. Начиная от Кравчука, кучмы и до зэка Януковича, Порошенко и клоуна Зеленксого.
Одно ворьё в Украине.
Но народ заслужил такое отношение к себе.
Ибо какой народ воровской народ такая и воровская власть. Каждый народ заслуживает свою власть.
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всё рапортуют и рапортуют с радостью и ручёнки потерают, что получают деньги то от ЕС, то от ООН, то от МВФ....
Хотя реально, а чего бы не радоваться этому Шмыгалю, власти, чиновникам, олигархам?
Ведь это всё осядет в их карманах а народу - хер.
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...****** зеленые, делить шкуру неубитого медведя - любимая игра кацапов... Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6854 Не палитесь от слова "совсем"... Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6854
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ну всё ...понеслось ...аукцион невиданой щедрости ... цікаво чого це все буде вартувати українцям ...що у нас ще не заставили...нас самих ?
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Отовсюду клянчат... Э, алё, так Слава кому орать?
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Во, вот это тема! Причем достойная, а не эти сопли!
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Кілька тижнів тому вже хвалилися що понад 30 млн євро підуть на суміжні з Даунбасом та Лугандоном території та й на них теж...
Тепер теж туди...
"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3190705
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