 Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 млн долларов.
"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр.
И что, лучше стало жить людям?
Нет. Украина , как была так и остаётся самой нищей страной Европы.
А почему так выходит?
А потому, что все эти миллиарды воровала власть. Вся власть за 30 лет. Начиная от Кравчука, кучмы и до зэка Януковича, Порошенко и клоуна Зеленксого.
Одно ворьё в Украине.
Но народ заслужил такое отношение к себе.
Ибо какой народ воровской народ такая и воровская власть. Каждый народ заслуживает свою власть.
Хотя реально, а чего бы не радоваться этому Шмыгалю, власти, чиновникам, олигархам?
Ведь это всё осядет в их карманах а народу - хер.
Тепер теж туди...
"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил премьер-министр. Источник: https://censor.net.ua/n3190705