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 Экономика, Общество
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 Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков, - НБУ

Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Коронавирус повлиял не только на здоровье украинцев, но и на их финансовое благополучие. Кредиты стало труднее обслуживать. Чтобы клиенты не оказались в долговой яме, банки предлагают им кредитные каникулы", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков. То есть большинство банков, активно работающих с населением.
Также эту опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.

Отмечается, что банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширяет программу доступных кредитов для бизнеса в связи с распространением COVID-19, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3190703
 
 
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А коротко, основные тезисы, слабо запостить!?
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не мешай человеку сайт раскручивать
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Ничего эти каникулы не дадут. Так как бизнесу еще 2-3 месяца нужно будет для того чтобы прийти в себя, к тому же у населения денег не будет. А дальше осень и новая вспышка коронавируса. Привет дефолт!
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А Приватбанк смсочку прислал - до 25 числа будь добр сделай платеж и пофик им псевдо незаконный карантин
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Лучше бы перестали лупить проценты по картам. Многие залезли за льготный период, небось!
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Никто никому ничто прощать не будет, в т.ч. и банки, кредитные каникулы от укр.банков - это ты тело кредита можешь не выплачивать-банкам это даже выгодно, т.к. на проценты и все страховые платежи каникулы не распространяются т.е. ты должен их оплатить ежемесячно и без задержек.
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