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Все про:Днепропетровщина (1513) СБУ (14596) сепаратизм (11218)

 Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за "Л/ДНР", "дружил" с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов Днепропетровской области, причастного к распространению через интернет сепаратистских материалов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, депутат сельсовета, который одновременно является руководителем местного общественного формирования, популяризировал на собственных страницах в соцсетях террористические организации "Л/ДНР".

Также он распространял ложную информацию, которая дискредитирует украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил. Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований.

Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за Л/ДНР, дружил с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ 01

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Оперативники спецслужбы установили, что в круг его "друзей" из интернет среды входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков.

В рамках ранее открытого криминального производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность.

Источник: https://censor.net.ua/n3190701
 
 
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Та відправте його вже туди, на лугандонію. Нехай збудеться мЄчта дебіла Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за "Л/ДНР", "дружил" с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3919
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Скільки таких агітаторів тиняється ще по Україні?
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Расстрелять на месте эту мразюку, а то потом выпустят под залог и обменяют на очередных предателей
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И как долго дружил,интерестно? И депутатом успел стать за время дружбы? Как его друзья,друзья друзей? На них обратят "внимание" ❓
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Перестаньте,бл#,лица закрывать этим ублюдкам!!! Пусть люди,которые люди видят каждого,а собутыльники сепарские в землю зарываются.😡
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