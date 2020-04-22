 Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за "Л/ДНР", "дружил" с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным следствия, депутат сельсовета, который одновременно является руководителем местного общественного формирования, популяризировал на собственных страницах в соцсетях террористические организации "Л/ДНР".
Также он распространял ложную информацию, которая дискредитирует украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил. Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований.
Оперативники спецслужбы установили, что в круг его "друзей" из интернет среды входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков.
В рамках ранее открытого криминального производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность.