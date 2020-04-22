 В воздухе Киева до сих пор фиксируют продукты горения, усиленное мытье улиц города продолжается, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Только за прошедшие сутки дорожники использовали более двух тысяч кубометров раствора со спецсредствами. Усиленное мытье улиц города продолжается. Ежедневно на дорогах работает 55 единиц спецтехники. В воздухе столицы до сих пор фиксируют продукты горения, - отметил Кличко. - Дороги в столице мыли спецсредствами и в этой ситуации с загрязнением воздуха. - С начала ограничительных мер", - сказал мэр Киева.

Он отметил, что в воздухе столицы до сих пор присутствуют продукты горения. И в очередной раз обратился к жителям столицы не жечь траву и мусор. Потому что вероятность того, что от маленькой искры может начаться пожар - очень велика.

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"За последние сутки в Киеве и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Поэтому в усиленном режиме работают более тысячи спасателей киевского гарнизона. Часть из них уже полторы недели работает в зоне отчуждения, где до сих пор возникают локальные пожары. Также столичные пожарные помогают тушить пожары в Житомирской области", - сообщил Кличко.