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 Политика Украины, Общество
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Все про:задолженность (188) Кабмин (12026) субсидия (542)

 Кабмин увеличил возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий до 3 месяцев

Кабинет Министров Украины увеличил с 2 до 3 месяцев возможную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями льгот и субсидий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, установлено, что жилищная субсидия не будет назначаться, если подразделениями социальной защиты получена информация о наличии просроченной задолженности более трех (ранее двух) месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам увеличат субсидии: на период карантина на 50% вырастут нормы потребления электроэнергии, газа и воды, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3190699
 
 
 Топ комментарии
 
В Грузии на время карантина вообще отменили плату за коммунальные услуги.
Хотя Грузия беднее Украины.
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нет что б простить..они увеличили холопам сроки сдачи оброка)))
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В Грузии на время карантина вообще отменили плату за коммунальные услуги.
Хотя Грузия беднее Украины.
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пеня,штрафы,отключение.....все как в цивилизованном мире,ведь у нас не узаконенный карантин в котором государство снимает материально-финансовую тяжесть с граждан а всего лишь самоизоляция карантинными мерами
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нет что б простить..они увеличили холопам сроки сдачи оброка)))
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Так увеличили только субсидантам. И то только потому, что само государство эти субсидии им выплатить не в состоянии.
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Потом всем хитрожопым спишут , а частный сектор будет за всех платить , когда повысят тарифы .
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В сенсі? У вас що, гроші і на субсидії теж закінчились? І якого біса їм, одержувачам пільг від держави, послаблення, а ти, хто повинен працювати, але в наслідок карантину сидить вдома і зарплатню не отримують, повинні комунальні послуги платити?
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Брат живет в Италии,в Равенне говорит по всей Италии отменили и простили комуналку на
период карантина,так как людям многим очень тяжело без работы,плюс местные частные интернет провайдеры решили не брать абонплату за интернет и доплата от государства 1000 евро
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а у нас в этом месяце на три дня ахметкин киевстар обрубил
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