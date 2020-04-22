 Кабмин увеличил возможную задолженность по оплате коммунальных услуг получателями субсидий до 3 месяцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, установлено, что жилищная субсидия не будет назначаться, если подразделениями социальной защиты получена информация о наличии просроченной задолженности более трех (ранее двух) месяцев по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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