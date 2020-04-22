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 Политика Украины, Общество
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 Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.

"Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус", - сказал Шмыгаль.

Также по его словам за последние недели количество ежедневного тестирования возросла от 700 до 4,7 тыс. тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторные центры полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190698
 
 
 Топ комментарии
 
Он реальный дибил или косит под дурачка?
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов? Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус" - Цензор.НЕТ 7994
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"...заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19"

Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
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шмыгаль, чючело, вы должны уйти нхй.
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Он реальный дибил или косит под дурачка?
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов? Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус" - Цензор.НЕТ 7994
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Дальше как у всех вменяемых -- отделение больных от здоровых дабы избежать распространения.
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Так уже вроде бы отделены все и больные и здоровые на самоизоляции.
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"...заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19"

Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
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То они хотят парки и рынки открыть , то увеличить количество тестов на коронавирус . Надо увеличить количество тестов на наличие мозгов в Раде .
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скільки тестів робиться кожен день
по регіонах ?
скільки взято проб для тестів ?

скільки важкохворих(у реанімаціях) на кожен день ?
скільки є ще вільних ліжок ?
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Нормальных тестов не хватает в 7 областях. Поэтому и нет реальных данных.

Шмигаль: "Ми маємо збільшити кількість тестів на коронавірус" - Цензор.НЕТ 9288
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Сегодня вы в первую очередь ДОЛЖНЫ поздравить всех обитателей ********** и самого ***** Обнуленного лично с их Великим Совкоюбилеем Тотема Членина! Сегодня выродился тот *****, которого так и не павешал Николай Второй из-за того, что трахал его мамашку-фрейлину.
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"Мы" - кто?? И - кому "увеличить"? Судя по тому, сколько тестов дали на области и сколько на ВР и прочую высокопоставленную шелупонь(а дали "поровну" - что на области, что на ВР!) - на нас явно "маловато". (
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