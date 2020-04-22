 Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.
"Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус", - сказал Шмыгаль.
Также по его словам за последние недели количество ежедневного тестирования возросла от 700 до 4,7 тыс. тестов.
пандемия уже больше месяца, а этот поц только сейчас расчехлился, мол а может увеличим количество тестов?
Чувак, та ти - геній! І як тобі прийшла така думка у голову?
по регіонах ?
скільки взято проб для тестів ?
скільки важкохворих(у реанімаціях) на кожен день ?
скільки є ще вільних ліжок ?