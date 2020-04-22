 Шмыгаль: "Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.

"Мы должны увеличить количество тестов на коронавирус", - сказал Шмыгаль.

Также по его словам за последние недели количество ежедневного тестирования возросла от 700 до 4,7 тыс. тестов.

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