 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели не могут добраться до самого сложного участка, - ГСЧС

Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В Зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте - Рудьки-Буряковка. Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробиты 125 км дорог в этой местности. Привлечены 9 единиц инженерной техники. Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в Зоне отчуждения и в г.Киев находятся в пределах фоновых значений", - отметил Демчук.

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К ликвидации пожаров в Зоне отчуждения привлечены 1200 человек и около 300 единиц техники.

"Впервые за много дней мы с вами не будем плохо дышать. Мы не обнаружили мест огня, идет локализация небольших очагов пожара. Мы получили спутниковую информацию, которая подтверждает это. Относительно радиационной обстановки столицы и окрестных городов. Методом высокоточной авторадиографии мы можем с уверенностью сказать, что горячих частиц мы не обнаружили. В аэрозолях приземного слоя атмосферы мы не обнаружили стронция-90, трансурановых элементов. Когда была пылевая буря, у нас концентрация радиактивности была в 1000 раз ниже допустимых норм радиационной безопасности", - рассказал иректор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.