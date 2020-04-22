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 Cуд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение самоизоляции в Сумах

В Сумах суд оштрафовал на 17 тыс. гривен украинку, которая нарушила условия самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Судебной власти.

Отмечается, что 33-летняя сумчанка после возвращения из России письменно обязалась соблюдать 14-дневную самоизоляцию, однако покинула пределы карантина, которые были указаны в согласии. Таким образом женщина нарушила соответствующие постановления Кабинета министров и государственного санитарного врача.

Во время судебного заседания нарушительница полностью признала свою вину.

"Учитывая характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень ее вины, имущественное положение и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, судья пришла к выводу о необходимости наложения административного взыскания в виде штрафа. Согласно постановления суда (дело № 592/4884/20) на женщину наложен штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190691
 
   
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После возвращения из россии - это правильно . Нех. шастать .
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За добровольную поездку к агрессору и оккупанту (кроме случаев диверсии в тылу врага) по хорошему нужно лишать украинского гражданства!
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Протоколы штрафов пусть в рулоны сворачивают и в хозяйственные магазины здают,хоть стоимость бумаги отобьют.
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Дак она с козломордыми целовалась? Тогда это меняет дело.Отправить обратно бл,пусть там и кашляет.
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Такие случаи штрафования безответственных придурков должны быть не единичными, а массовыми. И с обязательным оглашением по всем СМИ - в назидание другим придуркам, у которых чешется пойти по знакомым, вирус пораспространять
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