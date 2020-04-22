 Заявления Уманского о коррупции в налоговой содержат "популизм". Пока он был министром, это не озвучивалось, - Шмыгаль

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль винтервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что здесь уже есть часть популизма и политики. Мы обращались к господину Уманскому, потому что пока он был министром, он эти вещи не озвучивал. Если у него есть материалы, подтверждающие это, и он может их предоставить правоохранительным органам, я к нему могу за вас обратиться, и уже и обращался за всех, чтобы он это предоставил, чтобы было возбуждено соответствующее дело и мы могли официально в уголовном производстве все эти вещи доказать и вернуть все государству", - сказал Шмыгаль.

По его словам, если обвинения Уманского "дорастут до соответствующего уголовного дела, то, конечно, будут к руководителю (соответствующего органа. - Ред.) вопросы".

"Подавались ли документы на увольнение председателей налоговой и таможни господином Уманским? Да, подавались. Но официально не поступали. Мы начали работу по аудиту таможни и налоговой. То есть эта работа была начата и не прекращалась", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что в Кабмине мониторят деятельность всех руководителей центральных органов исполнительной власти, в частности налоговой службы и таможни.

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.