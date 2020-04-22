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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль (обновлено)

Карантинные меры в стране продлены до 11 мая. На следующий день смогут открыться непродуктовые магазины, объекты бытовых услуг, парки и скверы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Будем продлевать карантин до этой даты", — сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, пик эпидемии в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

Шмыгаль отметил, что уже 12 мая возможно открытие магазинов, торгующих непродовольственными товарами и часть объектов бытовых услуг. Также для украинцев могут открыть парки и скверы.

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Шмыгаль подтвердил, что окончательное решение будет зависеть от развития ситуации в первых числах мая.

"Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогреву экономики", — отметил премьер-министр.

В Telegram глава правительства написал, что при принятии решения есть четкий план выхода из карантина, состоящий из 5 этапов. Для того, чтобы его запустить, нужно 2 условия.

"Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", — написал Шмыгаль.

"Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", — добавил премьер-министр.

Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль 01
Кабмин продлил карантин до 11 мая, - Шмыгаль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190689
 
 
 Топ комментарии
 
Эмоциональное здоровье украинцев улучшит вид всей вашей компании в петле. На верёвках с вывалившимися языками. Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1598
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Ага Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 895
Заробитчане, привыкшие зарабатывать десятки тысяч гривень в месяц за границей, сейчас с радостью ринутся работать на олигархов и власть за нищенские 6-7 тысяч гривень в месяц в Украине.
Ждите...
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Эмоциональное здоровье украинцев улучшит вид всей вашей компании в петле. На верёвках с вывалившимися языками. Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1598
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Вчера некто криклий, хз кто он, вроде какаято зеленая шишка сказал, что нада планировать отпуск на вторую половину лета! Какой нахер Отпуск, Отдыхать от чего ? От отдыха на карантине? АРБАЙТЕН ЧЕРТИ Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3663
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их это устроит. для идиотов медиков чем меньше людей выживет, тем меньше потенциальных переносчиков останется.
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У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС - А КОМУ И СКОЛЬКО ОНИ БУДУТ ПЛАТИТЬ - ВО ВСЕМ МИРЕ ПЛАТЯТ - У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ ВСЕ
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так не у шмигаля фсё ...а що там у вас їм поболту
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Дєнєх нєту, бо Барига (тм) зробив запасні ключи від бюджету і продовжує виводити їх у "апшори"
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Продлевайте до бесконечности... Вернее до того момента, когда начнуться голодные бунты и вам пулю в лоб пустят.
Вперёд.
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головне заробітчан не випустити ...нехай тут спробують
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Ага Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 895
Заробитчане, привыкшие зарабатывать десятки тысяч гривень в месяц за границей, сейчас с радостью ринутся работать на олигархов и власть за нищенские 6-7 тысяч гривень в месяц в Украине.
Ждите...
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навіть не сумнівався ...у травні взагалі пів місяця це вихідні та свядкові ...так що можна до Трійці не "розчихляться" ...
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Надіюсь, інші гебісти на черзі в путінський рай)))
Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7411

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Новый тип законодательного документа - "Хотелка Кабинета Министров".
Придурки.
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если ожидаемый пик 3-8 мая, то конец карантина никак не ограничится 11 мая , очередная брехня, ИМХО : 1 июня при лучшем стичении обстоятельств..
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Как минимум более 2мл безработных,а они все графики и картинки рисуют в Worde...предчувствую большой анал осенью-зимой в экономике и стране
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НЕ читайте всякой ху......ни. Смотрите на курс наличного доллара!
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Расчеты бухгалтерия электростанции сделала для шмыгаля по блату? А Швеция по вашим расчетам уже вымерла без карантина?
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как же задолбали эти долбодятлы - зеленские, шмыгали и прочая зеленая шваль! они могут (1) разрешить посещение парков и скверов Хотите, чтобы люди сидели на карантине? Платите людям деньги для выживания, как во всех нормальных странах!!!
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