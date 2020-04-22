 Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, - СМИ

Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа, передает Цензор.НЕТ.
Позднее это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж и собеседник в Офисе Президента.
По словам собеседников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля.
"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции.
Два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете Министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".
Продолжать?
И кстати, почему вопрос только про патрульных?
Саака умет только истерить, скандалить и грызться с соратниками...
Именно для Михо.
За всё болею и ни за что не отвечаю.
Там сейчас у всех такие полномочия.
достаём старые скилеты со шкафа...
Наркоман наркомана - бачить із тумана.
Думаю, Зебил позвал его от безысходности. До его пустой башки начинает доходить, что его долбо.**** ни на что не способны, нагло взять кого-то из Жоппы-болка - не вариант,
пригласить людей из ЕС - это плюнуть самому себе в морду.
Возможно, Саакашвили самый компромиссный и правильный вариант для нас сейчас.
Повторюсь - если он не продался!!!