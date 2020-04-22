 Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, - СМИ

Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа, передает Цензор.НЕТ.

Позднее это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж и собеседник в Офисе Президента.

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По словам собеседников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете Министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

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Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".