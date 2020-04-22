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 Политика Украины
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 Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, - СМИ

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили может получить должность уже в пятницу.

Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа, передает Цензор.НЕТ.

Позднее это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж и собеседник в Офисе Президента.

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По словам собеседников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете Министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

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Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".

Источник: https://censor.net.ua/n3190683
 
 
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Кто бы сомневался,популист приглашает популиста.Дурак-дурака,видит издалека.
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Саакашвили достаточно успешный реформатор. В Украине подобным опытом успешных реформ не может похвастаться ни один политик, так что вполне разумное решение.
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Ну, чтобы определенно сказать - нужно умножить количество разбитых примусов на пять, добавим убитого пассажира.
Продолжать?
И кстати, почему вопрос только про патрульных?
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и шо он нареформировал в Одесской области ?
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Жаль только не его это реформы были, а так - да - успешный реформатор
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Это назначение уже от отчаяния и безысходности Янелоха...
Саака умет только истерить, скандалить и грызться с соратниками...
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по вашему нику и высказываниям я уверен что вы дурак
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Уже даже не смешно... Мальчик Вова, ты дурак?
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Не удивлюсь если уберут Шмыгаля, то новым премьер-министром будет Бойко или Медведчук
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Точно - Саакашвили - это ведь почти Медведчук, последний, правда, кум *****, а первый - враг ***** - но для логики порохоботов такие нюансы не существенны.
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Быть врагом @уйла совсем не значит, что этому врагу нужно предлагать должности. Враг врага не означает, что он будет твоим другом. Все просто и логично, но что такое логика для зебилов.
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Я бы на месте Михо даже бы не пачкался об Зеленского.
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Це жопа, пані і панове. Саакашвілі -професійний аферист. При владі олігархів ніяких реформ не відбудеться. Цей клоун буде бігати по пляжам, валити паркани і красти.
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завдяки йому Грузія стала демократичною державою і "олігархів" він не запрошував в кабінет ділити Україну, а запросив зразу за грати
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от і добре... нарешті всі зацінять міхові "таланти"
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Вот теперь заживём)))))Такого аферюгу ещё поискать
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Буде багато гаму, крику, шоу, коротше. Вам буде цікаво.
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Хорошая новость, порохоботы аж как заскулили
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я порохобот, но приветствую єто назанчение, так что не надо , да и вообще, хватит оскорблять друг друга
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я пошел за попкорном - вернее пошел заказывать его)))))
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зебилы должны испытать все - ну шоб не было мучительно больно .......)))))))
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Что за должность такая? В рамках каких полномочий он будет работать? Не получится, что его опять разведут, как при Порошенко?
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Полномочия те, шо надо.

Именно для Михо.

За всё болею и ни за что не отвечаю.

Там сейчас у всех такие полномочия.
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ЗеДятлы, обращаю ваше внимание на то, что ваш избранник предлагает ГОСУДАРСТВЕННУЮ должность вице-премьер-министра человеку который не является ГРАЖДАНИНОМ страны. Ваша тупость, ЗеДятлы, меня не удивляет, меня просто поражает ТУПОСТЬ писсюаниста и членограя коего вы так обожаете. Или обожали год тому назад?
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Аваков будет рад, побекать можно...
достаём старые скилеты со шкафа...
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Це ненадовго, бо він зрадить все, що можливо.
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«Он улетел, но обещал вернуться».
Наркоман наркомана - бачить із тумана.
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Порохоботи завили. Саакашвілі треба бути примєром.
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и чем кокаинщику поможет выживший с ума другой кокаинщик?
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Смерть порохоботам подкралась неожиданно, с того места, откуда не ждали!
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Аххха. Реформы будут такие, что порохоботы забудут обо всем на свете? Зебилье, такое тупле, шо писец )))
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Саакашвілі зламає систему зебобіків?
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одесситы то же так думали - но ах и увы))))))) зато посмеемся)
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Хорошее решение, да только не уживется он с этими Ермаками и Шефирами. Выживут очень быстро, та же как и при Порошенке.
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Этот местечковый ж...ок ЗЕянелох не только дегенерат, но и дурак, от слова "полный". Говно собирает вокруг себя такое же говно.
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Ахахаха)))) Будуть разом по дахам скакати)))
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Не, ну если Саакашвили не продался, то, даже если он сделает что-то на 10% от того, что было в Грузии при его каденции, то пусть будет.
Думаю, Зебил позвал его от безысходности. До его пустой башки начинает доходить, что его долбо.**** ни на что не способны, нагло взять кого-то из Жоппы-болка - не вариант,
пригласить людей из ЕС - это плюнуть самому себе в морду.
Возможно, Саакашвили самый компромиссный и правильный вариант для нас сейчас.
Повторюсь - если он не продался!!!

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ну да ,ну да - Одесситы то же так думали - аферисто он самовлюблюнное)))
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А він не продавався, бо у нього амбіції президента-диктатора, Саме для цього він зраджував і не хотів працювати у команді. Не буде він працювати і з зекомандою, хоча йому і не дадуть працювати.
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одесской области было мало - велком Украина)))))))))
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Зеля толкает рейтинг ввысь. Хоть шаурмой, хоть тушкой))
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Если назначат, то осенью Михо будет мочить Янелоха в хвост и гриву.
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Видимо совсем все плохо в ЗЕстаде....
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Осел набирает команду по принципу пох кто, лишь бы враг Порошенко.
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Два клоуни то вже забагато, блін...
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Михо дай там зеленой плесени просраться!
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В Одессе тоже радовались, когда губернатором назначили Михо. Даже не представляете, какое нас постигло разочарование. Трепло, популист и будет, еще и дурак, если влезет в это авантюрное кодло. Любое его решение будет показательным.
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