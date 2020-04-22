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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Экономика
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 "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все зависит от развития ситуации, и, в частности, от того, как мы пройдем прогнозируемые два пика COVID-19.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он заявил, что еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться.

"Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3190680
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы заткнул уже этого шута горохового. ....... "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль о стратегии выхода из карантина - Цензор.НЕТ 2956
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Кто бы заткнул уже этого шута горохового. ....... "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль о стратегии выхода из карантина - Цензор.НЕТ 2956
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Заберите кто нибудь микрофон у зебила
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов.

Он просчитывает модели, понятно? Вот это лупанул чувак.
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Tю. Уже начали думать.
Может, если у вас такие трудности с мыслительным процессом, добровольно уйдёте в отставку, и уступите место тем кто за пять лет вытащил страну из полного коллапса государственности, и сумел, даже в условиях войны, обеспечить экономический рост ?
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Мы уже начали думать... - Шмыгаль.

Факт заключается в том, что нынешняя власть и думать - это взаимоисключающие понятия
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Мы уже начали думать о развитии экономики"- тоесть начали активно мечтать!....
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До этого они "надумали" на 300 миллиардную ДЫРУ в Бюджете.
Мне страшно представить, что они "надумают" сейчас...

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ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Західної України
Ціни на електроенергію в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стали вищі, ніж у Європі.

20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
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Ну, так він де назначений президентом для допомоги регіону в важкі часи.
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Для порівняння, ціни на електроенергію в Європі та Україні.
"Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6771
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Ах они начали думать.Только один год всего прошел после выборов,подумать время еще есть.
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Еще цельных четыре года на раздумья есть.Торопиться не надо.Лучше пулю не торопясь расписать.
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Ми вже почали думати... Я завжди думав, що прем'єр мусить бути з готовою програмою!
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вы уже начали думать о развитии экономики?? давно? вчера?
а раньше о чем вы думали? о карманах??)))
да он слил монику в полной мере )))
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"Мы уже начали думать о развитии экономики" - сказал Шмыгать, но быстро устали, и вместо этого решили сыграть с Зеленским парную партию на рояле , в два *уя!
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Начать думать это хорошо, теперь осталось подумать, потом закончить подумать, прийти к консенсусу и принять решение о начале развития)))
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"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас просчитывает модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов." - судя по тому как "правительство" просчитало модель обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, к осени может стоять вопрос о введении двухразового питания.
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Вы и "думать"-это несовместимые понятия
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"Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль. Может ли руководитель исполнительной власти сказануть что либо еще более забавное?
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Хорошо, что только думают. Не дай Бог начали бы еще и работать! Доконали бы нас совсем...
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"Мы уже начали думать.."Смотри думалку сломаеш.
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Фраза Мы уже начали думать о развитии экономики из уст шмыгаля

звучит как нонсенс мы начали думать и второе слово экономика это для них из области фантастики

Такой оборот речи от Зе команды настораживает что все будет наоботот
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Думати? Зебуїни не думають, вони існують...
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