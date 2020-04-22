 "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, все зависит от развития ситуации, и, в частности, от того, как мы пройдем прогнозируемые два пика COVID-19.
"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, он заявил, что еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться.
"Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - подчеркнул Шмыгаль.
Он просчитывает модели, понятно? Вот это лупанул чувак.
Может, если у вас такие трудности с мыслительным процессом, добровольно уйдёте в отставку, и уступите место тем кто за пять лет вытащил страну из полного коллапса государственности, и сумел, даже в условиях войны, обеспечить экономический рост ?
Факт заключается в том, что нынешняя власть и думать - это взаимоисключающие понятия
Мне страшно представить, что они "надумают" сейчас...
Ціни на електроенергію в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях стали вищі, ніж у Європі.
20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища ціна електроенергії на ринку на добу наперед з початку квітня - 1677,84 грн за МВт*год або 60 євро за МВт*год у період базового навантаження (рівним графіком протягом доби).
а раньше о чем вы думали? о карманах??)))
да он слил монику в полной мере )))
звучит как нонсенс мы начали думать и второе слово экономика это для них из области фантастики
Такой оборот речи от Зе команды настораживает что все будет наоботот