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 Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на недопущение стабилизации обстановки.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

Противник осуществляет минирование местности с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН.

Кроме того, враг продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активизировали подготовку снайперов и диверсантов, - разведка

Также сообщается, что российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

"В частности, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку за пределами полигонов. Также противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в т. ч. боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", - сообщили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3190678
 
 
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наверное отступать готовятся... короновирус их хвати....
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Главное - терпение . "Кормильцы" их сожрут .
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Нужно отправить нашего мыролюбного 42-летнего осла, чтобы в глаза им посмотрел.
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Молодці. А наші довбо***и, навпаки розміновують. Що тут ще можна сказати?!
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а ви туда жида з міністром оборони пустіть нехай погуляють зрадникі
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