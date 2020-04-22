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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ

Поминальные дни в этом году из-за карантина переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).

Об этом напоминает Православная церковь Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедшими в жизнь вечную. Однако в этом году в связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже - на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)", - говорится в сообщении.

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В ПЦУ отмечают, что смысл поминальных дней после Пасхи заключается не в пикниках на могилах (что противоречит духу поминальных дней), а в усиленной молитве за близких.

Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ 01
Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190675
 
   
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все правильно...
покойникам уже как бы все равно - о живых думать нужно...
ПЦУ - прогрессивная церковь думающая о своих прихожанах - украинцах...
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Нельзя лишать кацапов удовольствия побухать на родных могилах и подхватить на кладбищах немного коронавируса. Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3429
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Правильно.
Кстати Филарет заявил, что разносчиком корововируса есть гомики - садомия, и вдруг по всему мп вспышка заболевания на COVID-19. Сопадение?
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Странно... А каким это образом партия и правительство может принудить скот не напиваться на провода свиньей калюжной как обычно и в положенный срок?? На могилки ехать - это так, побочный атрибут пития, а основное действо происходит в горле и утробе празднующего.
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кококо19 будет и летом бушевать как в прошлые несколько десятков лет, кондишины включат- попростуживаются и скажут шо он теперь в кондишинах живёт ахахаха
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