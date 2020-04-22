 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

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Как отмечает DW, цель первых клинических испытаний - выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. Участниками первого этапа станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Полученное BioNTech разрешение - четвертое по счету в мире, отмечают специалисты института, не уточняя, где были выданы первые три.