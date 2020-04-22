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 За рубежом, Здоровье
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 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 (обновлено)

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

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Как отмечает DW, цель первых клинических испытаний - выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. Участниками первого этапа станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Полученное BioNTech разрешение - четвертое по счету в мире, отмечают специалисты института, не уточняя, где были выданы первые три.

Источник: https://censor.net.ua/n3190674
 
 
 Топ комментарии
 
Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
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согласен!!тормозы но слава богу не турки!! В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1390 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6058
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До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
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Важливий кінцевий результат,а не хто перший почав.З десятків дослідних зразків до фінішу доходять одиниці.У випадку з короновірусом не важливо хто перший випустить дієву вакцину.Важливо,щоб вона була
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Ну шо, едем в немецкий город Майнц, в компанию Biontech. Договариваемся о "сотрудничестве" и "соавторстве", за 50% отката. Идём к Зеленскому и на правах разработчика требуем обещанный миллион! Вуаля!
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Вот подобным образом в нашей стране работают многие "проекты" и киздятся деньги из госбюджета...
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Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
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Какое тебе дело до Украины? Иди на вакцинацию, пока не заразили.
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До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
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Много стран уже давно тестируют на добровольцах. Тоже мне новость. Немцы тормозы.
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согласен!!тормозы но слава богу не турки!! В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1390 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6058
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Не борзей. А то позвоню твоему соседу турку. Чтобы воспитал тебя.
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в моём раёне турок совсем нет!!(так что с соседом ты явно погорячился)кроме того ты не учитываеш что эти турки не те турки!!(существенная разница) В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 7850 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8957
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