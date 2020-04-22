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 Политика Украины, За рубежом
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 Украину нужно поддерживать в условиях давления России, - глава МИД Польши Чапутович

ЕС будет последовательно придерживаться курса на поддержку Украины в условиях давления России.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давление на Киев со стороны России не ослабевает. Необходимо сохранять последовательный курс ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Чапутович.

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Указывая стратегическое значение Украины для ЕС, министр отметил необходимость сохранения постоянных политических контактов с Украиной и во время эпидемии COVID-19.

Чапутович сообщил о поддержке, которую оказывает Польша системе здравоохранения Украины.

Видеоконференция состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, в ходе которого планируется обсудить и украинскую проблематику.

Источник: https://censor.net.ua/n3190672
 
   
 Топ комментарии
 
Тем более сейчас у нас враг не только в кремле, но и на Банковой и в парламенте
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в беде познаются друзъя.... Полякам респект!...
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Всё так. Чапутович представляет силы, которые заинтересованы в создании Балтийско-Черноморского Союза.
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в беде познаются друзъя.... Полякам респект!...
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Всё так. Чапутович представляет силы, которые заинтересованы в создании Балтийско-Черноморского Союза.
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Тем более сейчас у нас враг не только в кремле, но и на Банковой и в парламенте
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... и половины населения в голове . Угадал ?
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Даже не знаю , что на твой выпад ответь . Украину нужно поддерживать в условиях давления России, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 9663
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Это несущественно. Они не воины. Просто нужно исключить их участие в выборах.
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Как-то заголовок выглядит двусмысленно.
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Лучшая сейчас помощь,это открытие ваших для нас(пока мы еще есть)границ.Мы бы были вам очень благодарны и вы нам тоже.
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