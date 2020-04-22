 Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой. Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине", - отметил он.
По его словам, они должны создавать добавленную стоимость здесь, в Украине. Это абсолютно возможно.
"Часть людей, которые вернулись, будут искать, вкладывать в бизнес, тратить заработанные деньги, которые они привезли с собой, в Украине", - добавил Шмыгаль.
"Гiрше не буде !" (С)
"Они не потратят 5 млрд долларов... То есть они станут на 5 млрд богаче?... Это не допустимо! Эти деньги должны стать НАШИМИ!"
Я уже не нахожу даже матерных слов на эту ОПГ!
Ставленник Ахметова Шмыгаль найдёт применение рабочей силы - в качестве рабов, работающих за похлёбку баланды на рудниках и каменоломнях, как в концлагерях.
Зебилы, вы кого в премьеры выбрали через главзебила? Он сравнивает 5 млрд.$ (135 млрд. грн) на турпоездки с предлагаемой им "работой" в Украине по укладке плитки за 6000 грн в месяц. За эти "отпускные" деньги укладывать плитку зебилам можно будет 22,5 млн. человека-месяцев, т.е. все 3 летних месяца по 7,5 млн. человек. Шмыгаль- где ты столько зебилов теперь найдёшь?
Отец Солдата
@uspenovka19632
Сверхзадача теперь-вытащить эти деньги через подорожание всего-от электрики до еды и воды,включая нефтепродукты?Никогда не сдавайся! -лозунг шарящих по нашим карманам и кубышкам.
Не создастся ВВП, не уплатятся налоги ...
Эпоха бедности закончилась!
Началась эпоха нищеты.
Посчитай - сколько ту бумаги мы потратили за карантин!!!! Переведи в км на т говна.... КПД...производительность газа...... сколько нам надо съесть гороха, что бы за свой счет перезимовать......
Он думает, что люди ездили в Египет и Турцию работать и за это еще платили там власти?
Так же не уверена, что кто-то рискнет поехать отдыхать даже внутри Украины, потому что риск заразиться будет все еще высоким этим летом.
Но если очень хочется - в Карпатах есть много вариантов на любой бюджет поехать оздоровиться (если такой термин сейчас вообще уместен).
Я думаю, что и в Одессе и на Азове тоже есть хорошие предложения.