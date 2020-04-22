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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

По расчетам Кабинета Министров Украины, из-за закрытия границ и карантин расходы украинцев на зарубежные поездки уменьшатся на 5 млрд долларов в течение 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой. Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине", - отметил он.

По его словам, они должны создавать добавленную стоимость здесь, в Украине. Это абсолютно возможно.

"Часть людей, которые вернулись, будут искать, вкладывать в бизнес, тратить заработанные деньги, которые они привезли с собой, в Украине", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3190670
 
   
 Топ комментарии
 
Эх, какие были бы народные гулянья на годовщину избрания зеленского. Феерверки, салюты, люди нарядные, веселые, друг друга поздравляют со слезами счастья на глазах, и не только 73%, а все-все отмечали бы! Карантин долбаный весь праздник испортил...
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Сльзи атчаянія мешают мне гаваріть... Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7807
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$5 млрд на отдых летом уже нет . Ничего нет .
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Бедняги! Може хоча б тепер комуналку заплатять та налоги сплатять.
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Не заплатят . Частный сектор заплатит , а "квартиранты" будут ждать списания долгов .
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$5 млрд на отдых летом уже нет . Ничего нет .
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Может потому, что они их не заработают ?
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Пля тах хотел потратить этим летом 5 лярдов...а тут такое)))))
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Приезжай. Сдам тебе на лето баню, летнюю кухню или перголу, заплетенную пурпурным, лиловым и белым клематисом...
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Эх, какие были бы народные гулянья на годовщину избрания зеленского. Феерверки, салюты, люди нарядные, веселые, друг друга поздравляют со слезами счастья на глазах, и не только 73%, а все-все отмечали бы! Карантин долбаный весь праздник испортил...
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хорошо что похороны отмечать не запретили, он может еще успеть.
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Свєта каже що за місяць Бубочка все виправить.Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1663
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Светка - дура. Она мне козой пахнет. У нее морда стрёмная
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Новости от Зе-Шмигли,что ни день,то "оптимистичнее". Это ленке зе и полшестому точно не грозит.Они все по оманам да по Швециям шастают. Виталя,на них твой "бил борд - НЕ ШАСТАЙ" никак не подействовал.Прими пож-ста более действенные меры.
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Мне кажется, у Шмыгаля такой "ход мысли":
"Они не потратят 5 млрд долларов... То есть они станут на 5 млрд богаче?... Это не допустимо! Эти деньги должны стать НАШИМИ!"
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Оно точно е.банутое!
Я уже не нахожу даже матерных слов на эту ОПГ!
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Что еще мог сказать менеджер Ахметова ..Мож за свет облэнерго заплатим наперед за полгода нам то деньги никчему в Ахметову они нужны
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кто все эти люди в правительстве ? какие 5 млрд ? про шо они думают ? здесь просто жрать скоро нечего будет !
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Шмыгаль, экономику запускай а не философствуй о чужих деньгах
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Радоваться особо нечему - заробитчане вернулись и эти же 5 млрд. они не заработают в италиях и не перечислят в Украину...
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Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине", - отметил Шмыгаль.

Ставленник Ахметова Шмыгаль найдёт применение рабочей силы - в качестве рабов, работающих за похлёбку баланды на рудниках и каменоломнях, как в концлагерях.
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зачем нам такого премьера Бог послал... он же как Зеленский -херню несет... Ураинцы не смогут поехать на отдых не из-за закрытых границ а из-за отсуцтвия бабла!....
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У Шмыгаля смотрю строительство Нью Васюков идет полным ходом. "Часть людей, которые вернулись, будут искать, вкладывать в бизнес, тратить заработанные деньги, которые они привезли с собой, в Украине" А в реальной жизни, они все мечтают о дне, когда карантины будут сняты в Европе, а многие жалеют, что не дождались вот этого https://biz.censor.net.ua/news/3189990/polsha_prodlila_legalnoe_prebyvanie_dlya_ukraintsev_s_biometricheskimi_pasportami и уехали из страха превысить сроки нахождения в стране.
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Гля уже на наши деньги под матрасом глаз положили ..Я вот вспоминаю поачь жителей дамбасса ,которые говорили что они кормят Украину а на самом леле они кормили Ахметова и Ко ...Теперь этот паразит перелез к нам и мы кормим его
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Тем "украинцам", которые привыкли тратить миллиарды никакой "карантин" не будет помехой, а вот тем, кто тянул до зарплаты - "протянут ноги"!
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"По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет... Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине".

Зебилы, вы кого в премьеры выбрали через главзебила? Он сравнивает 5 млрд.$ (135 млрд. грн) на турпоездки с предлагаемой им "работой" в Украине по укладке плитки за 6000 грн в месяц. За эти "отпускные" деньги укладывать плитку зебилам можно будет 22,5 млн. человека-месяцев, т.е. все 3 летних месяца по 7,5 млн. человек. Шмыгаль- где ты столько зебилов теперь найдёшь? Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6118
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Один уже нарисовался, причём припоцанный. Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2122
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Несите 5 млрд. шмыгалю - он знает куда их засунуть, а потом заявить, что в Украине кризис и нужно брать кредиты от МВФ, но так как земля уже продана, индустрия разграблена, нужно продавать человеческие органы. Вот увидите - скоро они за органы возьмутся.
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теперь зеленые будут делать все что бы эти 5 лярдов достались только им...
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Отец Солдата

@uspenovka19632


Сверхзадача теперь-вытащить эти деньги через подорожание всего-от электрики до еды и воды,включая нефтепродукты?Никогда не сдавайся! -лозунг шарящих по нашим карманам и кубышкам.
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Не потратят, но и не заработают!
Не создастся ВВП, не уплатятся налоги ...
Эпоха бедности закончилась!
Началась эпоха нищеты.
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а ты какого ...уя щитаешь чужие бабки?????????????7
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горе то какое, а как теперь на шопинг поедут мои 4 любовницы? а жона на гавно изойдёт горе то какое, зря получается я лохов разводил и казну грабил? как жить теперь как??? Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4341
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Я смотрю у шмыги проблем нет - считать сколько может быть не потратят украинцы!!!!
Посчитай - сколько ту бумаги мы потратили за карантин!!!! Переведи в км на т говна.... КПД...производительность газа...... сколько нам надо съесть гороха, что бы за свой счет перезимовать......
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"Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой. Но никто не снимает с нас ответственности за тех людей, которые являются действительно качественной рабочей силой, и мы должны найти им применение в Украине" А что хотел всем этим набором мыслей сказать директор электростанции???
Он думает, что люди ездили в Египет и Турцию работать и за это еще платили там власти?
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Не уверена, что кто-то куда-то сможет поехать просто потому, что Европа нас не впустит, даже если у них границы откроются!
Так же не уверена, что кто-то рискнет поехать отдыхать даже внутри Украины, потому что риск заразиться будет все еще высоким этим летом.
Но если очень хочется - в Карпатах есть много вариантов на любой бюджет поехать оздоровиться (если такой термин сейчас вообще уместен).
Я думаю, что и в Одессе и на Азове тоже есть хорошие предложения.
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Да,кретин,вони не зможуть витратит ці кошти,бо їх не вийде заробити.Але тебе це не повинно хвилювати,бо дуже скоро ти опинишся в буцегарні,а твій господар Ахмєтка в бігах.
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А как же тезис о том, что наш украинский народ бедный и в то же время народ готов выкинуть на ветер 5 млрд долларов?? И на что ?? На Турцию и Египет?? Лучше на эти деньги купили бы себе украинской земли О которой орут уже целый год на каждом углу! Я понимаю посмотреть лувр, Ейфелевую башню, дрезденскую галлерею, а тут нищий, грязный Египет? Я понимаю это так, что все кто туда едут, просирают не последние накопления?? Значит не такой уж и бедный наш народ!! Просто, большая часть народа привыкла всё время клянчить у государства и дурить государство (через всевозможные льготы, субсидии, услуги центров занятости, незаконно заработанные пенсии и др.) и отвыкла честно зарабатывать!! Особенно эти спекулянты-перекупщики!!
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