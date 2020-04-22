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 Политика Украины
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Все про:ВР (24846) внеочередное заседание (124) Качура (44)

 В "Слуге народа" обнародовали повестку внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура обнародовал повестку внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Качуры в Telegram.

В частности, ВР рассмотрит четыре постановления об отмене голосования за законопроект об изменениях в Регламент. Кроме того, Рада рассмотрит постановление об отмене голосования за внесение изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине". Отклонение постановлений позволит разблокировать законопроекты.

В Слуге народа обнародовали повестку внеочередного заседания Рады 01
В Слуге народа обнародовали повестку внеочередного заседания Рады 02
В Слуге народа обнародовали повестку внеочередного заседания Рады 03

Также нардепы намерены рассмотреть законопроект №2769 о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (о размере денежного залога), №2372 о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии; №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов; №2656 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" об основаниях увольнения директора Национального бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение; и др.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3190669
 
 
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"В частности, ВР рассмотрит четыре постановления об отмене голосования за законопроект об изменениях в Регламент"
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Они на комитете рассмотрели только 15% "поправок", по сути - спама.
Хоть бы к началу мая закончили с этой бодягой..
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...Вчера вечером, 21 апреля, около 21:20 во дворе Белгород-Днестровского городского совета Одесской области сгорел автомобиль Nissan Leaf. Вероятной причиной считается поджог.Как сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции, происшествие было квалифицировано по части второй статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.В результате пожара никто не пострадал.
В данный момент назначен ряд экспертиз. Также полицейские устанавливают окончательную причину и обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.
По информации издания, данным автомобилем пользовался исполняющий обязанности городского головы Виктор Грозов. При этом, согласно его декларации о доходах, у семьи и.о мэра вообще нет транспортных средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/374953-v_belgorode-dnestrovskom_sohgli_mashinu_gradonachaljnika
...
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Надеюсь, что законопроект Геруса не будет очередной бомбой под энергетику, как это было осенью прошлого года
Импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого выступил Герус.
Хотя наверное зря надеюсь............
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Отец Солдата

@uspenovka19632


Вместо ДЕЛАТЬ; СН все больше "поет "о перемогах,причем;в последн время,искл-но ,устами Ермака-"морального авторитета ",кАнешна.Они и вправду,оторваны от реальности-только бабло((
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