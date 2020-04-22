EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  2724  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (3559) Кировоградщина (355) смерть (6660) врачи (788) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 Двое медиков умерли от коронавируса на Кировоградщине, - главный санврач области Оперчук

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков, в общем там умерли 13 человек.

Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как она сообщила, подавляющее большинство из 13 погибших от коронавируса были преклонного возраста, более 70-88 лет. Однако среди умерших есть и работники медперсонала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии". ВИДЕО

"К сожалению, имеем два летальных случая и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.

В целом в области лабораторно подтвердили 251 случай заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3190667
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Искренне жаль . Кто нас , глупых , будет лечить ?
 показать весь комментарий
 
 
ну врачи да накопили немного а медсестры санитарки за какой х будут жить?
 показать весь комментарий
 
ну да - может доплатят(детям, которые лишились 1 из родаков)
Им в прикол - зная шо заразятся, кого-то "лечить"?
 показать весь комментарий
 
Сколько в Украине погибает за год на дорогах? В среднем 10 тыс. Вот и рахуйте где пандемия. Сколько погибает в шахтах, на заводах и стройках? Много. А сколько погибло судей и проккуроров за 10 лет от рук бандитов, казнокрадов и коррупционеров? Ноль. Но зарплаты у них за риски их жизням самые высокие в Украине - просто купаются в роскошах и им всё мало, а коррупции и казнокрадства в стране всё больше. Поэтому я за суды Линча для казнокрадов и коррупционеров и через пол года Украина начнёт процветать.
 показать весь комментарий
 
ммм, в Харькове судью таки зарезали, башку отрезали - но там коллекция монет у судьи была нехилая(кроме всего прочего), и все радовались что наконец-то кто-то наказал коррупционера.
 показать весь комментарий
 
 
Я помню того судью - так ото и всё, но судьи проккуроры прозябая в роскашах, золоте и бриллиантах кричат, чтоб им добавили ещё, а то они страшно рискуют жизнями в отдельных кабинетах и на дорогих внедорожниках.
 показать весь комментарий
 
 
У вас крайне наивный взгляд на жизнь.
 показать весь комментарий
 
Наивный он же примитивный - простой, а всё гениальное просто.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх