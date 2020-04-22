 Столичная власть разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений. Это будет происходить постепенно, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Относительно плана города. Как я говорил, мы разработали первоочередные шаги ослабления ограничений. - Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин будет продолжаться", - отметил Кличко.

Мэр столицы также прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер. В частности, идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки.

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"Минздрав будет предлагать правительству смягчения. - Но, исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад, - подчеркнул Кличко. - Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию. Чтобы ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов только если будем придерживаться правил. И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До этого доступ на все кладбища будет ограниченным. Поэтому не надо туда идти следующих выходных!", - отметил Кличко.