EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
  2120  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (3559) Киев (19025) Кличко (3002) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 Столичная власть разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений. Это будет происходить постепенно, - Кличко

Власть столицы разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений. Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Относительно плана города. Как я говорил, мы разработали первоочередные шаги ослабления ограничений. - Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин будет продолжаться", - отметил Кличко.

Мэр столицы также прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер. В частности, идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко

"Минздрав будет предлагать правительству смягчения. - Но, исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад, - подчеркнул Кличко. - Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию. Чтобы ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов только если будем придерживаться правил. И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До этого доступ на все кладбища будет ограниченным. Поэтому не надо туда идти следующих выходных!", - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3190666
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тупость. Просто тупость. И ничего кроме тупости. Такой вот инфекционист из боксёра.
 показать весь комментарий
 
 
Кличко, открой парки, хотя бы для одиночных прогулок и пробежек!!
 показать весь комментарий
 
Можно было бы открыть но кто контролировать будет? Сразу же народ повалит с пивасиком и чипсами.
 показать весь комментарий
 
Все бегают и на великах катаются,по утрам наблюдаю.Более того,вижу,как днем гуляют в том же парке.
 показать весь комментарий
 
А откуда народ будет знать(и знает),продолжит ли расти кол/во больных?Из брехливых сводок недовласти зеленых макак?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не из правдивых же сводок перевласти шоколадоглазных коричневых свиней
 показать весь комментарий
 
Так "шоколадных свиней" уже год как нету,а зеленые макаки все в обосраных штанах.
 показать весь комментарий
 
 
Первым делом нужно разрешить говноедам не носить маски на улицах, тогда их все наденут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх