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Все про:дети (3923) кино (1308) Кулеба Николай (50)

 Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадре — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения", — написал Кулеба.

Он заявил, что обратился с запросом к полиции.

Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 01Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 02Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 03Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 04Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба

На обвинения Кулебы ответила компания "Феномен-Украина", которая занималась организацией съемок проекта в Харькове, сообщает "Главком". Съемки проходили в 2011 году, отметили в компании. Участие детей в проекте было согласовано с органами опеки, а на площадке они находились вместе с официальными опекунами. Съемки, по словам компании, заняли меньше 2 часов.

"У Феномен-Украина есть разрешение на съемку и подтверждение того, что дети находились с опекунами, сразу после съемки покинули съемочную площадку, а у опекунов нет никаких претензий к Феномен Украина. Никакого влияния на детей реквизитом или муляжными копиями научных и медицинских приборов осуществлено не было", — сказано в заявлении.

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"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру.

"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.

Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 06

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года.

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Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично профинансировали российские бизнесмены Герман Хан и Михаил Фридман.



Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 07
Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 08
Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 09
Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию 10

Источник: https://censor.net.ua/n3190662
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы в своём репертуаре. Ничего человеческого...
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Кацапы в своём репертуаре. Ничего человеческого...
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А ты взгляни на эти одухотворенные лица: мишаняЙопкин-сын православного марка моисеевича, шуфретч, высоконравственный праведник гордонман... те же ЯгОды, шо правили тогда... ну и зеленский туда же, до кучи...
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Почему тогда при Порошенке это не вызвало "такую бурю возмущения"???
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Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3190662

Короче кацапы назвали их дегенератами и забрали деньги, и поэтому Украина решила их финансировать.
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а почему этот фильм не снимался в кацапских ******? куда смотрит СБУ ? у них там вообще крыша поехала.
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Съемки проходили в 2011 году, при кровавом режиме диктатора Януковича.
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Що стосується дегенерації,то про це треба знімати в кацапії.Дегенератів там- як грязі.І що характено,то це зовсім не немовлята.
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"Дау. Дегенерация" диагноз подходит больше к этим троим на последнем фото....
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В зірках першої величини, які озвучували це скандальне, навіть не знаю як назвати, значиться жерар депардьє. Ну така сумнівна похвала. У нього дах поїхав давно. Це той, що хвалився російським паспортом. Зірки то закордонні, а діти українські. А чому ж вони не взяли французьких дітей, наприклад? Мабуть тому, що в Європі це викликало б скандал.
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Депардье далеко не дурак. Вместо налога с заработков 70-75% платит 13%.
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Він заявляв, що Україна є чстиною Росії. Тому посилатись авторам листа на його авторитет не є вдалим ходом. А його податки мене не цікавлять
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ЗЕСОПЛІ І ЦЕ НЕ ПОМІТЯТЬ! ЦИХ С,,К КАСТРИРОВАТЬ!!
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В следующий раз надо хватать их и садить надолго, после показательного суда. Судя по всему они все время в Харькове ошиваются.
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Кто нибудь смотрел эту "эпопею"?Это растянутое типа на 700 часов,дерьмо.Нудное и тупое,с претензией выехать за счёт скандальных сцен.О биографии Ландау там по минимуму.А кто такой этот Хржановский,что он снял? Нифига не снял,одна короткометражка.Хороший распил бабла и хайп,больше ничего.Никакой художественной ценности не несет от слова "совсем".
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9 лет прошло, а Кулебу только сейчас "жареный петух клюнул".
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