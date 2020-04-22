 Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадре — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения", — написал Кулеба.

Он заявил, что обратился с запросом к полиции.

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На обвинения Кулебы ответила компания "Феномен-Украина", которая занималась организацией съемок проекта в Харькове, сообщает "Главком". Съемки проходили в 2011 году, отметили в компании. Участие детей в проекте было согласовано с органами опеки, а на площадке они находились вместе с официальными опекунами. Съемки, по словам компании, заняли меньше 2 часов.

"У Феномен-Украина есть разрешение на съемку и подтверждение того, что дети находились с опекунами, сразу после съемки покинули съемочную площадку, а у опекунов нет никаких претензий к Феномен Украина. Никакого влияния на детей реквизитом или муляжными копиями научных и медицинских приборов осуществлено не было", — сказано в заявлении.

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"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру.

"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года.

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Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично профинансировали российские бизнесмены Герман Хан и Михаил Фридман.















