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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 В Беларуси умерли 58 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных почти 7,3 тыс.

В Беларуси, по состоянию на 22 апреля, скончались 58 человек с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

С начала февраля в стране проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

Источник: https://censor.net.ua/n3190661
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивительно , если у царя нет царя в голове .
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колхозник доигрался в хоккей... Имбицил малохольный
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Остальные умерли от хронического насморка)
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Не удивительно , если у царя нет царя в голове .
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Втрое больше тестов делают, вот и результат! Чтобы меньше было заболевших, надо меньше делать тестов!😊
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В Украине! У нас делают втрое меньше тестов, вот и меньше заболевших!😁
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У нас зробили 67 000, в Білорусі 114 000, ваша вчителька точно вас вчила що 114/67 буде 3?
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Для страны с населением в 9,5 миллиона человек (Беларусь) 114 тысяч тестов, это довольно много.
Особенно если сравнивать с 67 тысячами тестов в Украине, где население 40 миллионов.
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Есть дураки, считающие что тесты помогают выявить коронавирус на ранних стадиях, что позволяет уменьшить вероятность заражения людей, контактировавших с носителем, а также сразу начать лечение и возможно обойтись без аппаратов ивл и другой атрибутики интенсивной терапии.
Но для умников вроде тебя, их мнение не будет авторитетным.
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Есть три страны с одинаковым населением допустим по 40 миллионов:
1) в стране У провели всего лишь 50 тысяч тестов, но умерло 100 человек , потому что приняли драконвские карантинные меры
2) в стране Б провели 150 тысяч тестов, но умерло 200 человек, потому что они приняли средние карантинные меры
3) в стране Р провели 300 тысяч тестов, но умерло 500, потому что они вообще не принимали карантинных мер

внимание вопрос: как кол-во тестов влияет на смертность ? какова вероятность наступления пандемии у этих трех стран?
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Единственное что я вижу, это желание оправдать бездействие властей.
Не делаем тестов - а за чем, есть же карантин (драконовские меры!)
Каждый день, количество заболевших в Украине, стабильно увеличивается на 400 человек.
Вот тебе и все меры.
В Израиле, кстати еще более жесткие меры, но тесты делают.
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Тесты делают тем, кто был в контакте с заболевшим или прибывших из других стран. Пассажиропоток у нас практически нулевой, а у Беларуси - нет. Они с Рашей границу не закрыли и авиасообщение с Венесуэлой, Никарагуа и прочими Вануату, с которыми они в 1945 Гитлера одолели У Білорусі померли 58 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих майже 7,3 тис. - Цензор.НЕТ 9593 . Вот потому и разница в количестве тестов. Там еще плохие российские тесты с точностью 30-40% беларусам статистику хорошую делают.
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В Украине уже сотни тысяч людей "прибывших из других стран".
И они перемещаются внутри страны.
Кстати сказать, откуда вам известно про качество тестов в Украине?
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Это в абсолюте, а считать надо в отношении численности населения. Значит не втрое уже, а даже больше (114/67=1,7*4=6,8 раз)
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Ну якщо в абсолюті, то 90 відсотків білоруськів тестів це російські, тобто повне лайне, яке нічого не діагностує.
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Остальные умерли от хронического насморка)
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Вони просто пишуть пневмонія.«В Барановичах очень много с пневмониями. Часть городской больницы огородили, закрыли туда доступ, не пускают. Около 100 человек по городу - на самолечении дома», - пишет читатель канала из Барановичей.В инфекционном отделении Столинской центральной районной больницы уже не осталось свободных мест при том, что часть зараженных отправили в Брест», - пишет сотрудник больницы.
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Отож, недооценивать и строить из себя Трампа - опрометчиво. У них система Здравоохранения лучше нашей, спору нет, но не вводить карантин, проводить массовые мероприятия, парадпабеды - это глупость. Ладно проблемы с экономикой, производству надо работать, но зачем проводить соревнования, концерты, парады? Какой толк стране от этой фигни? Бацьке трудно признать свою Трамп-ошибку.
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А твоя вчителька тобі не казала, що треба враховувати кількість населення в різних країнах?
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У них из пяти российских тестов, пять отрицательных. А шестой, КТ показывает, что у человека коид19. Поэтому и столько тестов. Так и в РФ. Смотрите Максима Шевченко на Ютубе. Он хоть и адепт РМ, но сам в эту беду попал и не врет.
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Они проводят тесты не только при помощи российских тест-систем
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Беларусь. Она для поклонников вирусобесия как кость в горле. Послала подальше дурацкие концлагерные карантины вмести с эфиопской телегой (возом) - и никакого апокалипсиса. Так что поклонникам ГУЛАГа остаётся заливисто тявкать и стращать неведомым. Несмотря на то, что неведомое ждёт именно ценителей дурантина. В Беларуси умерли 58 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных почти 7,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8543
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Не желаете навестить заболевших в инфекционке? Поздороваться с ними, передачку принести?
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Не пойдёт. Я и так слишком много потерял якобы в интересах потенциальных жертв вируса. Хватит.
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Доверять бацькиной Беларуси в статистике? Хочешь я тебе ещё лучше нарисую?
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Не выкручивайся. Апокалипсиса нет. И не будет (но это ты увидишь позже).
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В Черновицкой области Украины 21 апреля похоронили двух братьев, которые умерли в Сторожинецкой центральной районной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вечером пришло еще одно страшное известие - скончалась их бабушка. В тяжелом состоянии находится отец, который не знает, что уже потерял двух сыновей.
19-летний Андрей был госпитализирован 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом "внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония". Экспресс-тест на COVID-19 дал негативный результат, однако врачи подозревали у пациента коронавирусную инфекцию - среди контактов якобы был подтвержденный случай. С пневмонией слег и его старший брат - 24-летний Иван.
Состояние братьев стремительно ухудшалось - Андрей скончался поздним вечером 19 апреля, а утром 21-го не стало и Ивана.
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К чему это? Трагедий в этом мире хватает. Но из этого не следует, что следует убить 100 человек, чтоб спасти одного.
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Вистачає, але ця трагедія через корону.
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Вистачачає й трагедій через усілякі дурантини.
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Це ще один *********** ватник типу Шахова, який з трибуни ВР горлав що епідемії не їснує, а через 2 дні звертався до народу з "самоїзоляції", через то що заразився. Шкода, що легко відбувся, правда було б цікаво дізнатися, у яку копієчку йому влетіло то лікування
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Никакого апокалипсиса, просто все больницы уже переполнены, даже переоборудованные из как и тубдиспансеры. И больных больше чем в Украине, где население в 4 раза больше, а так все ок. Щас ещё пасхальные службы аукнуться и парад на 9 мая проведут, тогда вообще все будет прекрасно.
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Зайдіть на хартію, там є перелік лікарен в Білорусі, де вже нема місць.
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не вызывает доверия. там ненависть к Лукашенко блокирует здравый смысл.
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Ти, цапок, мабуть передивився ********, який теж розповідав, що епідемії нема, а тепер у мацкві черги зі швидких у 3 кілометри. Або прихожанін Києво-Печерської лаври, там теж реготали над карантином, поки самі дохнути не почали😀 Смішні ви, цапки😀
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75-річний актор Вітебського театру Віктор Дашкевич іще за життя мав позитивний результат тесту на коронавірус. Але у виданій його родичам свідоцтві про смерть як її причина записана «пневмонія».
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колхозник доигрался в хоккей... Имбицил малохольный
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Колхозник недавно кричал, что у него от вируса никто не умрет)
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трахтор ты мой трахтор ты лечишь всех до гроба, главное не паникуйте ходите на хоккей и танцы и всё у вас будет хорошо, земли в братских могилах на всех хватит.
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Сегодня ехал с соседкой в лифте, которая в больнице работает. Уже откровенно радуется! Того пи..еца, что раньше был уже нет... А главное вернулись на работу многие медработники, что уже переболели коронавирум. Раньше на ней лица не было, когда с воспалением лёгких не было куда ложить в больнице, что не по профилю, а врачи не имели элементарных средств защиты...
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Главне дєло - не опускать руки.
Удвічі менша за кількістю населення Білорусь вже обігнала Україну за числом офіційно підтверджених випадків коронавірусу і темпи його поширення там вищі, ніж в Україні. Звісно, ні тим, ні тим офіційним показникам повністю довіряти не можна, але Білорусь стала черговою країною, де вірус показово карає коронаоптимістів та інших восторженних ковідіотів. В Україні, до речі, реального ефективного карантину також не запроваджували, а рівень дотримання вимог навіть того, що є, обіцяє дати ефект вже найближчим часом...
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Почему дебил? Только потому, что Лукашенко? Посмотри на граничащие с Беларусью российские области, на то, сколько болеют. Он сдерживает коронавирус. Единственное, что его вина, это парад 9 мая. Это ему откликнется.
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Ну що,лука,допоміг тобі твій трактор? Майже цитата...
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Тести - ні до біса. Навіть тут ось обстежили, всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами - все позитивно. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські - один тільки чоловік виявився коронавірусним,
- сказав Олександр Лукашенко.
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Батька молодец- тестов намного больше делает при численности Беларусии ВСЕГО 9 млн человек и смертность в 3 раза меньша, чем в Украине. Наверное и лучшая на много медицина и отношение к больным другое.
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Сколько бацька за пост на цензоре платит?
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У нас делают тесты только тем, у кого явные признаки заболевания (высоая температура, кашель, воспаление легких). Больше половины заболевших - бессимптомные. Но они - вирусоносители, которые заражают. По-этому в Украине пандемия будет затяжной.
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Или наоборот, быстрой, если все быстро переболеют.
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Батька же сказал что это просто простуда. Зачем эти тесты.
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так лукавый цыган говорил что вирус на болотах микромордора не живет.
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