 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Голосеевском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +15

- Дарницкий - +16

- Деснянский - +10

- Днепровский - +9

- Оболонский - +4

- Печерский - +14

- Подольский - +8

- Святошинский - +10

- Соломенский - +8

- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 260. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 96 случаев коронавируса, в Дарницком - 153, в Шевченковском - 83, Голосеевском - 87, Оболонском - 53, Подольском - 45, Днепровском - 82, Деснянском - 76, Святошинском - 54.