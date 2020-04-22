 Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.
По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.
Зарази!
Палишься))))
моя особиста думка про "ПГМ" - адикція, букет неврозів та фобій. (Я син лікарів).
Я би дозволив туди ВХІД без права виходу протягом 14 днів. Бо "ті що приклалися лобом" вже розносять заразу відвідуючи супермаркети та аптеки.
"На Великдень у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки." Це, по Вашому, нормально під час глобальної пандемії?
Им туда презервативов надо с полтонны доставить, 50 лет вируса не будет)
смешно когда попы и челядь обсераются и бегут заражать медиков.
Позивний Колим
@Kolym0224
Мацковський пархат!!!
https://twitter.com/i/status/1252575784969080832