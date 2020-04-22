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 Киевские новости
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 Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19, - Кличко

Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В женском монастыре УПЦ (МП) на Сумщине, где находится усыпальница гетмана Скоропадского, произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190656
 
   
 Топ комментарии
 
ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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МП - это биологическое оружие .
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Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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Почалося! Ви розумієте те, що в Києві закриється після цього майже все і буде параліч держави?
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Снова читаю твою скорбь по закрытию чего-то кацапсинского.
Палишься))))
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А ще в той монастир народу завжди багато ходило до могили Аліпії.Так що можна лише припустити,скільки людей могли заразитися
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Монахиня.Віруючі і не дуже туди йдуть.Щось на кшталт Стіни плачу-записки там лишають
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Пардон,
моя особиста думка про "ПГМ" - адикція, букет неврозів та фобій. (Я син лікарів).
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Ну тут реалії життя.Тому й написала,що заражених може бути багато,не лише ті ,хто в монастирі живуть.
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Саме так. Серед некромантів також є гурмани.
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Я би дозволив туди ВХІД без права виходу протягом 14 днів. Бо "ті що приклалися лобом" вже розносять заразу відвідуючи супермаркети та аптеки.
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Після цього - "Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19" - параліч держави не стане. Навіть якщо позакривати до вільного доступу усі монастирі, церкви, мечеті і синагоги.
"На Великдень у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки." Це, по Вашому, нормально під час глобальної пандемії?
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яку наа УПЦ-МП ...РПЦ ...як хамеліони перефарбовуються
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закрывайте, откроете под новой вивеской ПЦУ...
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Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин. Лет на 70.
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святой боше не помоше)))
Им туда презервативов надо с полтонны доставить, 50 лет вируса не будет)
смешно когда попы и челядь обсераются и бегут заражать медиков.
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просто какой-то геноцид для РПЦ Кличко запустил
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Риторический вопрос: Какие еще нужны доказательства, что сталинский патриархат это рассадник заразы и вируса "русского мира", а также является элементом гибридной войны против Украины.
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