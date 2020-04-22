 Голосеевский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин, за сутки там обнаружили 12 случаев COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и - в случае необходимости - осуществляют там дезинфекцию.

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