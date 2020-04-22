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 Киевские новости, Здоровье
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 За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко

За минувшие сутки еще у 97 киевлян лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, из них у 10 медиков.

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших 4 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек в возрасте до 17 лет. Также 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней в возрасте до 17 лет.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили COVID-19 также один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря.

В больницы Киева госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые вылечились от COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190655
 
 
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Ще десять медиків хворі на короновірус, тобто загальна кількість хворих медиків десь біля 1300. Хто скоро буде лікувати?
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тоЙ хтО і наслав вірус - Яхве хай лікує.
хоча, якщо навіть попи з вірунами бадьоро здихають від вірусу, так що Яхве такий собі "лікар" За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 1119
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Так я кажу, що вірус прийде до кожного! А медиків не буде. Ви собі Яхве у лікарі просите?
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Так віруни кричать шо "віра" = ліки. От хай стадо і лікується у Яхве - а медики то від сотони, крєпка молитва і прикладання до мощей - ось вихід(судячи зі стад вірозадих, шо поперлись заражатись з пасочками)
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Справжні вірючі ніколи не говорять погано про медиків (це стосується мусульман, юдеїв і християн).
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Клич, а слабО сказать скока тестов сделано? Ибо если 150 тестов и обнаружено 100 больных, то это повод для...... ну, что там еще не закрыли в Киеве то?
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