 За сутки в Киеве выявлено 97 новых случаев COVID-19, всего 989 заболевших, - Кличко

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди заболевших 4 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек в возрасте до 17 лет. Также 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней в возрасте до 17 лет.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили COVID-19 также один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря.

В больницы Киева госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые вылечились от COVID-19.

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