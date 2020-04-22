EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  644  10
Материалы по теме:
Все про:Ленин (541) Одесская область (1982) памятник (1924) декоммунизация (499)

 Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА

В пяти селах Одесской области до сих пор остались памятники Ленину.

Об этом сообщили LB.ua в департаменте культуры Одесской областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Памятники есть в селах Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в селе Первомайское Захарьевского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дробович предложил создать на месте памятника Ленину в Киеве площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства: "Там был бы постоянный "движ""

Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА 01
Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА 02

"Это последние памятники Ленину в Украине, которые стоят в центрах населенных пунктов. Местная власть не реагирует ни на какие запросы. Мы уже писали и на сельские советы, и на полицию, и на СБУ, и на УИНП [Украинский институт национальной памяти], но все заканчивается отписками от местных сельсоветов. Уже почти два года этот вопрос не решается", - рассказал руководитель инициативы "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков.

В распоряжении издания есть решение схода жителей села Калчева от 2016 года, в котором говорится, что он постановил "улицы не переименовывать, памятник не демонтировать".

Источник: https://censor.net.ua/n3190652
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да уж, тут Порошенко явно не доработал...
 показать весь комментарий
 
Мировую революцию сотворил Лев Троцкий,немецкий Хмырь чЛенин в то время жил в братской Пруссии и жрал Лобстеры в ресторанах Мюнхена и Баден-Бадена.... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4186
 показать весь комментарий
 
 
расхожее мнение. Это он украинским депутатам рассказывал. А на самом деле он прятался с Инесской Арманд в Разливе от Надьки Крупской. И бегал в Финляндию по тонкому льду... чудак был он на букву М... вообще, я заметил, эти камуноидные боссы такие похотливые... петька симоненко, Золотые яйца Украины, взял да журналюшку обрюхатил, а боевую подругу, правда старую, на нее же променял... чем более идейный, тем больше идей...
 показать весь комментарий
 
ой ****... speak of the devil and he is sure to appear... сёння ж Членинский д.р.! С днюхой тебя, шкурка засоленная...
 показать весь комментарий
 
 
Советскому быдлу всунули Миф про вяликага чЛенина,жуют до сих пор эту ТУФТУ...На здоровье... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 1430Мавзолейные Хмыри,во все стороны равны. Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7519Тьфу.пля...вонизм-коммунизм...
 показать весь комментарий
 
Що там в законі про декомунізацію? Яке покарання? Покрайте за невиконання, і знесіть цей непотріб
 показать весь комментарий
 
 
Має місце очевидне порушення вимог карантину в частині обов'язкового перебування памятників Члєніну в громадських місцях в захисних масках. Беріть приклад з чехів. Ті зняли пам'ятник Конєву за відсутність на ньому маски і не довго не заморочувалися з тим
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх