 На Харьковщине число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 84, - ОГА

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова и Змиевского района), а также зарегистрировано 13 случаев подозрений (также у жителей Харькова и Змиевского района)", - написал Кучер.

По его словам, еще 4 человека выздоровели.

В общей сложности на утро среды в Харьковской области зарегистрировано 238 подозрений на COVID-19. Из них 84 случая - подтверждено, 55 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 84 заболевших 7 человек выздоровели, 2 женщины умерли. 14 человек, у которых подтвержден диагноз, - медики.

Большинство заболевших - женщины (47 человек). Больше всего случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (41 человек) и в Валковском районе области (21 человек). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастной группе от 41 до 60 (34 человек) и от 21 до 40 лет(26 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). В возрастной группе от 61 до 80 лет зарегистрировано 20 случаев соответственно.

Из 75 болеющих госпитализированы 46 человек (в том числе трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске), 29 человек находятся на самоизоляции.С подозрением на COVID-19 госпитализирован 82 человека. 17 находятся на самоизоляции.

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