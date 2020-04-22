 На Харьковщине число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 84, - ОГА

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова и Змиевского района), а также зарегистрировано 13 случаев подозрений (также у жителей Харькова и Змиевского района)", - написал Кучер.
По его словам, еще 4 человека выздоровели.
В общей сложности на утро среды в Харьковской области зарегистрировано 238 подозрений на COVID-19. Из них 84 случая - подтверждено, 55 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.
Из 84 заболевших 7 человек выздоровели, 2 женщины умерли. 14 человек, у которых подтвержден диагноз, - медики.
Большинство заболевших - женщины (47 человек). Больше всего случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (41 человек) и в Валковском районе области (21 человек). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастной группе от 41 до 60 (34 человек) и от 21 до 40 лет(26 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). В возрастной группе от 61 до 80 лет зарегистрировано 20 случаев соответственно.
Из 75 болеющих госпитализированы 46 человек (в том числе трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске), 29 человек находятся на самоизоляции.С подозрением на COVID-19 госпитализирован 82 человека. 17 находятся на самоизоляции.
Вже півтора місяці тривають баталії навколо закупівлі лікарям та медичному персоналу костюмів для захисту від коронавірусу. Спочатку вже екс-міністр Ілля Ємець намагався зробити все, щоб Міністерство охорони здоров'я закуповувало захист для лікарів через свій тендерний комітет та в обхід системи ProZorro, а не через міжнародні організації. І не даремно - адже на "кону" було 67 млн грн, на яких хотілось непогано підзаробити грошей.
Врешті решт Ємця звільнили, а частину тих 67 млн таки відправили міжнародним організаціям, щоб ті закупили маски, респіратори і 4700 костюмів по $12, які скоро мають приїхати в Україну.
На жаль, Україні сьогодні потрібно не 5 і не 50 тис. костюмів, щоб захистити медиків, які воюють на новому фронті за кожне життя, наражаючи себе на небезпеку. Їх потрібно майже мільйон, і тому міністерство, вже за нового його очільника Максима Степанова, взялося теж купувати костюми. Але не через міжнародні організації, які зазвичай дають найнижчі ціни на таку продукцію, а самі.
Спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми. Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн. Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару. За 90 тис. костюмів держава повинна була заплатити українському виробнику, в якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія склала б 13,7 млн грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.
Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.
Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною. МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм. Тендерів же зараз не треба проводити - пандемія, купуй скільки хочеш, по чому захочеш і в кого захочеш.