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 "Биофарма" будет производить иммуноглобулин из плазмы крови переболевших Covid-19, - Ефименко

Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" присоединилась к Международному альянсу по разработке препаратов против Covid-19. Вскоре компания начнет производить иммуноглобулин из плазмы крови тех, кто уже переболел коронавирусом и полностью выздоровел, ведь она содержит антитела, помогающие преодолеть болезнь.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина".

Президент Biopharma Константин Ефименко отметил, что компания готова в максимально сжатые сроки провести комплекс мероприятий и начать производство иммуноглобулина. Кроме того, сейчас уже есть договоренность о его совместной разработке и даже испытания, ведь недавно Biopharma присоединилась к Международному альянсу по созданию лекарств против Covid-19.

"Я думаю, что за июнь-июль мы соберем необходимый объем плазмы - 300 литров, и в августе изготовим препарат - наш иммуноглобулин, который будет иметь большой титр к Covid-19. Вероятно, с сентября-октября мы начнем его поставлять в медицинские учреждения ", - заявил Константин Ефименко.

Компания Biopharma - один из десяти крупнейших украинских производителей фармацевтической отрасли. Она специализируется на препаратах из плазмы донорской крови человека. Компания имеет шесть плазмацентров по всей Украине, а также инновационный завод-фракционатор в Белой Церкви, не имеющий аналогов в других странах. Biopharma входит в холдинговую компанию UFuture, основателем которой является предприниматель Василий Хмельницкий. Общая стоимость помощи от компаний UFuture и Biopharma составляет более 12 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3190648
 
 
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Ниче шо в Ю.Кореи обосрались т.к. 141 поциент опять подустал от вируса повторно? Зарядите цену за эту жидкость - как за платину, а толку чуть более чем ниПутина "Биофарма" будет производить иммуноглобулин из плазмы крови переболевших Covid-19, - Ефименко - Цензор.НЕТ 4137
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А переболевших будут спрашивать разрешение на немножко взять крови, или принудительно под наркозом с бесчувственного тела?
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Теперь по всей стране начнется охота на переболевших.... Раньше отлавливали и вырезали органы, теперь будут выкачивать кровь.
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Ну так для боХатых надо лекарство им еще жить да жить да и денежки имеются
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Цей чорт був міністром в уряді Овоща-Азірова, не забуваємо про це
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