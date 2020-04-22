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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2898) Шмыгаль Денис (251)

 Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень надеюсь и верю, что депутатский корпус поддержит этот законопроект (банковский. - Ред.). Условием МВФ является именно принятие такого закона в той редакции, которая вынесена. На сегодняшний день МВФ подтверждает все свои намерения – это кредитная программа в объеме 8 миллиардов долларов. Это первый транш в 2 миллиарда долларов, но это транш прямо в бюджет Украины, для поддержки борьбы с коронавирусом. Пока единственный барьер – это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - рассказал премьер.

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"У нас не стоит сегодня вопрос относительно самих денег МВФ. Стоит вопрос доверия международных инвесторов. То есть, если мы не идем на сотрудничество с МВФ, это будет означать плохой сигнал для всех. Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить-то мы переживем, но вопрос – как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - добавил Шмігаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3190647
 
 
 Топ комментарии
 
Шмыгаль........ год уже ждет лохторат выступления Нелоха и посыла МВФ в дупу. Вы что тут нам втираете?
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Но здесь есть и огромный плюс - а случае дефолта ма йдан быстро вышлет всех зелкбобиков на рассею и у власти снова будут нормальные люди
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Шморгаль, покупай на гривны биткойны на блокчлене пока не поздна
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Но здесь есть и огромный плюс - а случае дефолта ма йдан быстро вышлет всех зелкбобиков на рассею и у власти снова будут нормальные люди
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Шмыгаль........ год уже ждет лохторат выступления Нелоха и посыла МВФ в дупу. Вы что тут нам втираете?
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смотрю, в обращении к зебилоидам мы используем одинаковую лексику... может, дойдет???
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Не дойдет....... снова побегут искать нового сказочника.
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Кредит нужен. Без него буде опа. Докерувались
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Шо ты умным-то втираешь? Вова про это знает? Разложил на пальцах шутейке?
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МВФ надо ГНАТЬ ВЗАШЕЙ а деньги КОНФИСКОВАТЬ у ВОРЬЯ 30 лет грабившего Украину . Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ - Цензор.НЕТ 2130
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Лучше расскажи , что ждет Украину без вас . Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ - Цензор.НЕТ 7191
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Пока у власти шмыга и шмаркля отток будет проходить постоянно.
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Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон. Источник: https://censor.net.ua/n3190647
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Це чергова брехня від зебобіків, бо потрібно прийняти не тільки антиколомойський закон, а зробити багато іншого. Тобто, грошей не буде, але ви тримайтеся, зебіли!🐸
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И именно поэтому решили отложить принятие банковского закона на неопределенное время? Чтобы у бени было время в судах решать свои проблемы? А чтобы зебилоиды не скучали, рассказывают про то, что их ждет. Они это уже и так ощущают, без страшилок премьера. И хотя пока еще не полностью осознали уровень проблемы, но уже чувствуют, что тут что-то не так. Пока не знают как, но смрад уже чувствуют. А потому и беспокоятся, что видно по истерике, которая у зебилоидов в последние два дня заметно усилилась. Читаешь их опусы, и думаешь, в какую психушку звонить. У многих явные признаки расстройства и помутнения разума. Хоть психушки не закрывайте. Они еще многим вашим избирателям пригодятся.

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А таких психічнохворих зебілоїдів практично не вилікувати!
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А ка на счёт навести порядок на таможне, в налоговой. с фиктивным НДС, с лесом, бурштыном, спиртом, с офшорными сетами и выводом капитала.....?
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Там вже порядок, який ваші обранці планували з самого початку.
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Поэтому выгнали Уманского! Ну чтоб в схемах не мешал?
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