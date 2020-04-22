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 Экономика
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Все про:нефть (1511) Укртранснафта (81)

 Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта"

Технические возможности нефтетранспортной системы (НТС) Украины не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе "Укртранснафты".

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит, отметили в УТН.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190644
 
 
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Тобто і на тому, що пливе прямо в руки нічого не зароблять! Вітаємо зевладу, найбільш зебільну владу у всьому Світі!
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Торги начались, подсуконная возня и реальный договорняк с поставщиками нефти. Ну и всё в обход бюджета страны, на офшорные персональные счета.
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а зовсім недавно "державний" Приват продав нафтобази "невідомому" покупцю ...фамілію покупця озвучте ... тільки не назву контори "Рога и Копита" ...а ім"я
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Торги начались, *********** возня и реальный договорняк с поставщиками нефти. Ну и всё в обход бюджета страны, на офшорные персональные счета.
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Верніть вже епоху бідності! Рік пожили у БАГАТСТВІ і достатньо нам.
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та навіть якби щось десь в трубу й закачали, беня потім знову зіл"є та с...здить. Як в 14 році казав, "я забрал что бьі сепаратистьі не слили" Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 3416, херня що потім гроші до бюджету не повернув, навіть частину, зате сепарам не дісталось Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 7390
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Тобто і на тому, що пливе прямо в руки нічого не зароблять! Вітаємо зевладу, найбільш зебільну владу у всьому Світі!
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кто бы сомневался... всё для людей, всё для страны(
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Да кто бы сомневался, вопрос, а Украина вообще что то может?
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Можно еще в полторалитровые бутылки от поляны квасовой нефть закачивать. Сразу решим проблему с загрязнением мировогого акеану
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а зовсім недавно "державний" Приват продав нафтобази "невідомому" покупцю ...фамілію покупця озвучте ... тільки не назву контори "Рога и Копита" ...а ім"я
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А ви ще не знаєте покупця у якого прізвище починається на літеру К?
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к-обелев ? ...так це не його ...його мамка любить газом торгувати ...
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Не вгадали, бо навіть у Кобелева нема таких грошей! Давайте ще раз вгадайте.
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...На онлайн-аукціонах ПриватБанк продав уже майна на 332 млн грн. Це застави за непрацюючими кредитамиПриватБанк продав на онлайн-аукціонах OpenMarket 25 нафтобаз на загальну суму 93,4 млн грн, повідомляє прес-служба Системи електронних торгів арештованим майном (сетах).Нафтобаза з найбільшим приростом ціни 620% знаходиться в місті Коростень Житомирської області - за неї запропонували майже 22 млн грн при стартовій ціні в 3 млн грн.Читайте нас у Telegram: перевірені факти, тільки важливеНайпопулярнішим лотом, за який змагалися 11 учасників, виявилася нафтобаза в Житомирі - її продали за 15,4 млн грн при стартовій ціні в 3,6 млн грн.Три нафтобази в Харківській, Хмельницькій та Запорізькій областях продали на торгах 15 квітня.Загальна сума реалізованого ПриватБанком майна через майданчик OpenMarket становить 332 млн грн.Усього на балансі ПриватБанку - 66 нафтобаз, які дісталися йому від колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за договорами іпотеки...
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Зачем такая система государственности, если ничего не может, как только обогащать временно находящих при ней казнокрадов. Нужно другую строить систему, которая была для инициативных людей и интеллектуалов.
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пака есть возможность запастись не дорогой нефтью для той же экономики которая на искусственной вентиляции, наши сопли жуют... и отмазки придумывают...
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........возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Офигеть........ 16000+ поправок за считанные часы внести можем, а оперативно Законопроект на пару страниц - непосильная задача. Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 9083
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Какие такие пару страниц!? Там достаточно внести в уже готовый текст Закона правку о том что "Субъект хозяйствования имеет право предоставлять услуги по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов". И вообще, любой ТОВ имеет устав, имеет лицензию на определенную деятельность, каким боком тут Держава? З глузду з'їхали? созвать собрание акционеров и внести в устав организации этот вид деятельности наверне религия не позволяет?!
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Це яскравий приклад неспроможності як так званих народних депутатів, так в Кабміну в цілому займатися економікою держави. Їх коник - це щось заборонити або привласнити.
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если бы цена была бы 120$, тогда бы и "нашлись" емкости, а "пачкаться" копеечным продуктом, от которого им ничего особого "не прилипнет" к рукам не интересно!
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Бред какой то. По 60 можем закачивать, а даром - не можем???))))) Это как???? Шо за химины куры? Кого за дураков пытаются держать??? Лживые, алчные твари!
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Ты задрал уже этим своим вопросом по любому поводу. "Конь в пальто"
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Це взаємно, бо ви самі обрали, а потім невдоволені своїм вибором! Їжте тепер це, смачного!🐸
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Теперь этот "конь" превратился в лошадь. Свадебную. Голова в цветах, а попа в мыле!
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Не страна, а сборище зелёных *********... Что мешает взять и залить??? Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 3315
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Біля лок.депо м.Гребінка було секретне сховище палива- т.з. "Комбінат донецький". Кілька гектарів. Величезні баки закопані в землю. Зверху насаджений сад. Колючий дріт, контрольна полоса і т.д.
В 90ті все викопали,випиляли,здали на метал...
Хтось же давав дозвіл, заробляв...
Сумно за Україну...
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Если бы только это. Выкопали, выпилили и разворовали половину Украины. И сейчас продолжают (
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у зежиDов основной гешефт на зэлохах,нафта то второе
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вот тебе бабушка и каламойская верста,шара не пройдёт,им самим мало,шоб они уже ей захлебнулись.
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нефть по такой цене можно закачивать в землю например в бывшие месторождения Шебилинка и тд и тп
не благодарите
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Идиоты , дешевая нефть сама в руки идет , а они, у нас нет закона , так примите в турбо режиме Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 7228 Идиоты это диагноз Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта" - Цензор.НЕТ 2203
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И это не говоря про то, что саудиты еще и помогут построить нефтеперерабатывающий заводик, что бы из их нефти производили сопутствующие товары. К нашему сожалению, нынешние "власти" даже прямой извилины в мозгу (за его отсутствием) не имеют, и не знают о принципах хозяйствования и принятия стратегических решений. Простая двухходовка для них как высшая математика. Лучше у Беларуси покупать бензин, чем самим его производить!?
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Витренко заявил что надо закачивать в трубы и транзитные резервуары. Как такие некомпетентные и банально глупые люди управляют целой отраслью. Пипец.
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Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тех заводов, которые уже не работают. Также она может хранить Министерство обороны, которое имеет большую нефтебазу.
- В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод в Кременчуге со значительными емкостями для хранения. Также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, - говорит Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.
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Зеленський, спитай у Трампа як він збирається купить і зберегти дешеву нафту,
УУУУУУ, тупой ......
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Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.Источник: https://censor.net.ua/n3190644

Вот идиот, обламывает такие схемы! Ведь можно заполнить резервуары втихую, а лохам продолжать продавать бензин по 30.
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Дайте тому придурку по шапке. Он ищет причины невыполнить свои обязанности, а не ищет возможностей это сделать. Одесская нефть несколько лет хранилась в трубах и не скисла, подай, ****, через Кабмин поправки в законопроект и собери Раду для голосования, нет, работайте через постановы Кабмина! Шо за импотенты!?
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