 Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА

Об этом сообщает прес-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 23. Выявлено за сутки подтвержденных случаев - 16", - говорится в сообщении ОГА.
Так, из 99 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек из г. Николаев, 1 человек - из г. Южноукраинск; 5 человек - из г. Первомайск; 5 человек - из Арбузинского района; 34 человека - из Вознесенска и Вознесенского района; 43 человека - из Домановского района; по одному человеку в Казанковском и Врадиевском районах.
Всего в области от последствий COVID-19 умер один человек.
Также напомним, что Николаевская область долгое время оставалась единственной областью в Украине, где не было ни одного случая заражения коронавирусом.
Це перший такий позов, поданий державою. До відповіді він закликав уряд Китаю, комуністичну партію країни, 3 міністерства, місцеві органи влади і 2 лабораторії. Головне звинувачення - приховування Китаєм важливої інформації, що і призвело до руйнівної епідемії. Сума позовних вимог наразі невідома, пише TJournal.
Прокурор вважає, що до кінця грудня у Китаю було достатньо даних, щоб попередити світ про небезпеку. Але Китай мовчав про спалах і заперечував якраз ті його особливості, які сприяли пандемії, а саме - легке передавання вірусу людьми один одному.
В матеріалах звинувачення зазначено, що до 23 січня влада КНР не робила необхідних кроків щодо стримування нового коронавірусу всім світом. Більш того, таємно готуючись до епідемії, китайська влада створювала запаси якісних засобів індивідуального захисту, дозволивши експортувати тільки дефектні.
Професор міжнародного права в Єльському університеті Леа Брільмайер зазначила, що це унікальний випадок. Більшість суддів вважають, що не мають повноважень відповідати на подібні позови, а сам прецедент - спроба хоч щось зробити в безвихідній ситуації.
Якщо ж подумати про можливість для розвитку цієї справи, Шмітт заявив, мовляв, є обхідні шляхи. Наприклад, він зазначив, що існують винятки для комерційної діяльності і стверджує, що лабораторії і лікарні є комерційними підприємствами.
Прокурор також вважає Комуністичну партію Китаю недержавним суб'єктом. За його словами, це підкріплює правові аргументи і відкриває нові можливості для розвитку цієї справи.