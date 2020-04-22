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 Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА

В Николаевской области зафиксировано 99 случаев заболевания COVID-19, из них 23 – среди медицинских работников.

Об этом сообщает прес-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 23. Выявлено за сутки подтвержденных случаев - 16", - говорится в сообщении ОГА.

Так, из 99 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек из г. Николаев, 1 человек - из г. Южноукраинск; 5 человек - из г. Первомайск; 5 человек - из Арбузинского района; 34 человека - из Вознесенска и Вознесенского района; 43 человека - из Домановского района; по одному человеку в Казанковском и Врадиевском районах.

Всего в области от последствий COVID-19 умер один человек.

Также напомним, что Николаевская область долгое время оставалась единственной областью в Украине, где не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Читайте также: За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА

Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190643
 
 
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Не зря главсанврач сьездил, пошла статистика вверх семимильными шагами.
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Нема тестів - нема вірусу. Такий він Миколаївський феномен.
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Клятый ляшко, привез коронавирус в Николаев, а Николаев до недавнего времени был , пожалуй, самым безопасным местом на Земле, если не учитывать криминогенную абстановку Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА - Цензор.НЕТ 3605 Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА - Цензор.НЕТ 7602
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да пусть лучше бы постреливали, только вируса что бы не было.
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Если там много капищ РПЦ, то будет больше. Слово Боху, послал людям "проверкуверы" посредством поехавших попов и их стада поедателей плоти хрестовой и попивателей егО крови. тьху! если бы сами подыхали - так нет же, заражают уже других(((
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Тобто хворих медиків вже буде 1200! Чому зебіли підтримують Степанова?
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Генеральний прокурор американського штату Міссурі Ерік Шмітт подав позов проти китайської влади. Він вважає, що вони винні в пандемії коронавірусу.
Це перший такий позов, поданий державою. До відповіді він закликав уряд Китаю, комуністичну партію країни, 3 міністерства, місцеві органи влади і 2 лабораторії. Головне звинувачення - приховування Китаєм важливої ​​інформації, що і призвело до руйнівної епідемії. Сума позовних вимог наразі невідома, пише TJournal.
Прокурор вважає, що до кінця грудня у Китаю було достатньо даних, щоб попередити світ про небезпеку. Але Китай мовчав про спалах і заперечував якраз ті його особливості, які сприяли пандемії, а саме - легке передавання вірусу людьми один одному.
В матеріалах звинувачення зазначено, що до 23 січня влада КНР не робила необхідних кроків щодо стримування нового коронавірусу всім світом. Більш того, таємно готуючись до епідемії, китайська влада створювала запаси якісних засобів індивідуального захисту, дозволивши експортувати тільки дефектні.
Професор міжнародного права в Єльському університеті Леа Брільмайер зазначила, що це унікальний випадок. Більшість суддів вважають, що не мають повноважень відповідати на подібні позови, а сам прецедент - спроба хоч щось зробити в безвихідній ситуації.
Якщо ж подумати про можливість для розвитку цієї справи, Шмітт заявив, мовляв, є обхідні шляхи. Наприклад, він зазначив, що існують винятки для комерційної діяльності і стверджує, що лабораторії і лікарні є комерційними підприємствами.
Прокурор також вважає Комуністичну партію Китаю недержавним суб'єктом. За його словами, це підкріплює правові аргументи і відкриває нові можливості для розвитку цієї справи.
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