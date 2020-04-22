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 Украинец умер от коронавируса в Великобритании

Гражданин Украины скончался 14 апреля в одной из лондонских больниц. Сейчас его родственники принимают решение о кремации.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Департамента консульской консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"17 апреля Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", — сказал Погорельцев.

Украинец умер 14 апреля в одной из больниц Лондона. Родственники умершего принимают решение о кремации тела.

Посольство Украины в Великобритании в сотрудничестве с ритуальной агентством оказывает семье содействие по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190641
 
 
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