 Иностранцы не должны быть большинством в набсоветах госкомпаний, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал основатель Академии корпоративного управления и член набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.

"Любой член набсовета должен работать на интересы компании. Плюс набсовет должен создаваться так, чтобы он отвечал вызовам и нуждам компании. В качестве примера приведу "Мироновский хлебопродукт". В его набсовете 9 человек, 6 из них иностранцы. МХП стал чемпионом в Украине и Европе в своем направлении и у него есть амбиции стать глобальным чемпионом. Акционеры компании решили, что им такой набсовет поможет.

Это правда, что в Украине в набсоветах госкомпаний много иностранцев. Когда их назначали, то руководствовались логикой назначать независимый набсовет и было мышление, что иностранцы будут независимы от политических cил. Поэтому состав такой, какой есть.

Мое личное мнение, что иностранцы не должны быть большинством в набсоветах. Но я не думаю, что нужно принимать какой-то закон по квотам, это будет не серьезно. Просто акционер (Кабинет Министров) может пересмотреть состав набсоветов и их изменить. Это можно делать в любое время.

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Полное интервью с Адомасом Аудицкасом читайте здесь.