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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2061) наблюдательный совет (50) Аудицкас (3)

 Иностранцы не должны быть большинством в набсоветах госкомпаний, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас

В наблюдательных советах государственных компаний Украины действительно много иностранцев.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал основатель Академии корпоративного управления и член набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.

"Любой член набсовета должен работать на интересы компании. Плюс набсовет должен создаваться так, чтобы он отвечал вызовам и нуждам компании. В качестве примера приведу "Мироновский хлебопродукт". В его набсовете 9 человек, 6 из них иностранцы. МХП стал чемпионом в Украине и Европе в своем направлении и у него есть амбиции стать глобальным чемпионом. Акционеры компании решили, что им такой набсовет поможет.

Это правда, что в Украине в набсоветах госкомпаний много иностранцев. Когда их назначали, то руководствовались логикой назначать независимый набсовет и было мышление, что иностранцы будут независимы от политических cил. Поэтому состав такой, какой есть.

Мое личное мнение, что иностранцы не должны быть большинством в набсоветах. Но я не думаю, что нужно принимать какой-то закон по квотам, это будет не серьезно. Просто акционер (Кабинет Министров) может пересмотреть состав набсоветов и их изменить. Это можно делать в любое время.

Читайте также: Зарплаты чиновников в государственных компаниях должны быть близкие к рынку, но точно не быть в топе, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас

Полное интервью с Адомасом Аудицкасом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3190635
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
и баба Юля об этом говорит... - суверенитет, национальное самоуважение, экономическая безопасность и все такое...
Малоросня вообще не вдупляет о чем это... Иностранцы не должны быть большинством в набсоветах госкомпаний, - член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас - Цензор.НЕТ 2374
Какой-такой суверенитет.....? Он нам на*й не нужон......
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Да у нас куда не ткни, в кацапа попадешь или подкацапника. Возьми фамилии фамилии гос обвинителей Татьяны Чорновол, Иванов, Петров, Сидоров... Так и с наблюдательными советами и высшими органами гос власти, и еще удивляются люди, а что за такой нонсенс, богатейшее государство в центре Европы, а живем как Африке?! Хотя все справедливо, последний случай, нарид так озаботился фейковым Вальцманом от ФСБ, что выбрал в президенты еврея...
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И Вальцман от ФСБ настоящий и Зельцман от ФСБ настоящий. Уже все видят куда страна идёт за последние 6 лет. Вальцман и Зельцман как Янь и Инь у Путлера. Он ими крутит как цыган солнцем. Следующим предидентом будет снова Вальцман. За него 73% проголосуют, чтобы снять Зельцмана. Хуже не будет.
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Угу...Две Поправки! наблюдательных советов в госкомпаниях Вообще не должно быть(есть Директорат, советы учредителей и прочее под контролем Кабмина и реальных. а не карманных Профсоюзов)Иностранцев в стратегических госкомпаниях ВООБЩЕ не должно быть! И ещё...зарплаты соотватствовать уровню в стране.
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похеру кто в набсовете, главное какая ответсвеность совета за принятые решени!! пока нет никакой ответсвености вот будут такие гавняные решения! а чего им боятся им же за гавняные ришения ничего не будет!!
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дать ЗП кобелеву 100млн грн! это чье решение?!!
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судячи з фамілії то "щирий" українець ...вони що там від своїх "зарплат" зовсім "кришою" поїхали ?
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А в чому проблема іноземців?

При іноземці Бальчуні Укрзалізниця вперше з часів Кірпи стала прибутковою, а його наступник Кравцов все зіпсував...
І так, хто краще - поляк Бальчун із досвідом роботи в галузі чи українець Сірожа Лещенко???

Головне - мабуть все-таки професіоналізм, а не національність!
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Всех иностранцев в наб советах надо заменить родными евреями. Всё в стране надо отдавать в они руки.
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