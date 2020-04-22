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 Общество, За рубежом
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 За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс.

В России за сутки зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский оперштаб в Telegram.

"За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек", - сказано в сообщении.

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Также сообщается об одном случае заболевания в оккупированном Севастополе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек", - сообщили в оперштабе РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3190634
 
   
 Топ комментарии
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Точно. Должно столько дохнуть, чтобы на Донбасс ихтамнетов не оставалось.
За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 8160
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********* показывает смертность меньше процента...? БРЕХНЯ !!!
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мне аж пох сколько кацапов валяется в пи-дараше, ещё и тем более в какой-то *********...
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Короновірус це погано, але він стримує росію від повномасштабної агресії.
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Вот и спелись с Эрефией . Методички от туда или сами рисуете?
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Відбувся апофеоз популізму, в який повірили українці.
З січня 2020 вперше відбулось падіння економіки після 4 років росту, падіння промисловості тривае з 2-ї пол.2019, в рейтингу сприйняття коррупції та ведення бізнесу Україна за рік втратила 6 позицій .....

За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 9798 За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 7936За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 7423За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 9321
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основные рицпублеки ( мордовия и удмуртия) на изгойке 404 отстают. Нужно бы поднажать.
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Выступавший против закрытия храмов священник умер от коронавируса

За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 8509

«Мы упраздняем вообще действие божье, если мы говорим "Давайте закроем церкви". Получается, господь не действует в церкви? Действие благодати божьей чем-то ограничено? Потому что мы не доверяем богу, давайте мы лучше закроем храмы. Для чего? Потому что мы не доверяем богу?» - задавался вопросом Агейкин.
При этом он подчеркнул, что предупреждал прихожан о возможности заразиться вирусом в храме. «И эта опасность привела нас сюда, к богу. Чтобы совместной молитвой, с покаянным чувством обратиться к богу за его помощью», - пояснил он.

Агейкин скончался утром 21 апреля, перед смертью он впал в кому.
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Чем не повод изолировать этот нефтяной лепрозорий?
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Брехня, так само брешуть як і китайці!!! 100% приховують правдиву інформацію!!!
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И это радует! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Вы бы еще Анатолия Гриценко вспомнили, как он говорил брать зарегистрированное огнестрельное оружие и идти на Майдан
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Зеленскому что-то подмешивают в еду. Вы посмотрите на его лицо. Возможно, тот же яд, что и Ющенку. Передайте ему обязательно.
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Брешуть московити,ой брешуть. Там тільки "Ехо москви" почитати : то там спалах то там, а по регіонах по 20-30 інфікованих.Ну - ну.
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